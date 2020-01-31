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Смолов: «Русские снова в деле в Виго»

сегодня, 18:42

Российский нападающий Фёдор Смолов дал комментарий после перехода на правах аренды из московского «Локомотива» в «Сельту».

Русские снова в деле в Виго.

Напомним, что в свое время за «Сельту» выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин.

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alexando1974
alexando1974
сегодня в 19:20
снова в деле ты сам то себя сначала покажи! кто были они и кто ты пока никто! просто новый игрок и неболее)))
anfield1984
anfield1984
сегодня в 19:19
Удачи Феде, не зассал
Байкал-38
Байкал-38 ответил unoejk
сегодня в 19:11
Что я могу сказать: придётся принять и простить нас за это неудобство. Так на данный момент работает механика сайта. Пока менять не планируем. Если хотите предложить изменить это, то это у же стоит написать сюда: https://www.soccer.ru/hashtags/есть_предложение
Достаточно будет, что я Вам сказал, а Вы уж примите это во внимание. Но вопрос достоин обсуждение и решения на Вашем уровне!
Всех благ!!!
unoejk
unoejk ответил Байкал-38
сегодня в 19:05
Вы немного не поняли, я могу свои комменты посмотреть и ответы на них, а так же тег вопрос_модератору. Но иногда кто нибудь задаёт интересный вопрос, а по Вашей схеме ответ можно иногда только отследить по задающему этот вопрос. Тем более встречал такую картину, что вначале задавался вопрос с хештегом, а последующие пояснения уже без него. Для меня лично интересны такие моменты. Тем более Вы наверное знаете, что я стараюсь избегать нарушение выработанные политикой сайта, но ликбез не повредит! Так зачем лишний раз Вас тревожить, когда можно понять, научиться на других примерах, обсуждениях?
Что я могу сказать: придётся принять и простить нас за это неудобство. Так на данный момент работает механика сайта. Пока менять не планируем. Если хотите предложить изменить это, то это у же стоит написать сюда: https://www.soccer.ru/hashtags/есть_предложение
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:54
Удачи, конечно, но лучше не делать таких бравадных заявлений, не показав ещё вообще ничего, кроме лошадиной, вечно лыбящейся, морды и бесконечных наколок.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:52
Те русские действительно были в деле.
Нонешние только языком сильны.(пока)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:51
меньше слов,больше дела
желаю удачи в помощи Сельте покинуть зону вылета
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:47
Молчи и играй,если не разучился в депо.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:45
Удачи Федор...
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