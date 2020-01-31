Смолов: «Русские снова в деле в Виго»

Российский нападающий Фёдор Смолов дал комментарий после перехода на правах аренды из московского «Локомотива» в «Сельту».
Русские снова в деле в Виго.
Напомним, что в свое время за «Сельту» выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин.
Российский нападающий Фёдор Смолов дал комментарий после перехода на правах аренды из московского «Локомотива» в «Сельту».
Русские снова в деле в Виго.
Напомним, что в свое время за «Сельту» выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин.
Всех благ!!!
Всех благ!!!
Нонешние только языком сильны.(пока)
Нонешние только языком сильны.(пока)
желаю удачи в помощи Сельте покинуть зону вылета
желаю удачи в помощи Сельте покинуть зону вылета