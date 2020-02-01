Дзюба: «Ракицкий – лучший защитник мира! Уважаю очень»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким.
Ярослав Ракицкий — лучший защитник мира. Уважаю очень!
Недавно другой одноклубник Дзюбы нападающий Малком заявил, что не понимает шуток Артема.
а короновать его - глупо
а короновать его - глупо
но дерево мог бы высказаться по этому поводу,но ccыт
но дерево мог бы высказаться по этому поводу,но ccыт
И......А!!!!!
И......А!!!!!
Лжекапитана надо развенчать.
Лжекапитана надо развенчать.