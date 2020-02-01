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Дзюба: «Ракицкий – лучший защитник мира! Уважаю очень»

сегодня, 14:12

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким.

Ярослав Ракицкий — лучший защитник мира. Уважаю очень!

 

Недавно другой одноклубник Дзюбы нападающий Малком заявил, что не понимает шуток Артема.

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Trepanator
Trepanator ответил Аналитик Зенита
сегодня в 15:06
ГАЗПРОМ оплачивает голы в свои, и это главное
Trepanator
Trepanator
сегодня в 15:05
Кукушка хвалит петуха...
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 15:01
Хороший защитник. Хохлы ,14ки потеряли его для своей сборной..
alexando1974
alexando1974
сегодня в 15:00
хороший но не лучший! был бы лучшим играл бы в другом месте)
За адекватность
За адекватность ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:58
Даже защитники Бенфики и Лиона надёжнее дырявого ракыцького))))
Просто интересно чем? Тем, что "Лион" и "Бенфика пропустили по три , а забили "Зениту" по одному?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:51
не иначе ракитций где то сказал не подумав что дзюба нападающий ))))))))))))))))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 14:36
Кутепов лучше, он в свои забивает на радость всей стране
Алексей Еськов
Алексей Еськов
сегодня в 14:32
Артёмка, а про меня ничего скажешь? Обидно очень. Всё таки 12 игрок команды!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 14:32
Теперь Ярослав обязан жениться на Тёме!
112910415
112910415
сегодня в 14:28
уважать хорошего защитника - дело правильное !
а короновать его - глупо
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил LOpp
сегодня в 14:26
Артемка, а зачем лучшего нападающего в мире - Кокорина в дубль отправил?
это вряд ли,там что-то выше
но дерево мог бы высказаться по этому поводу,но ccыт
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 14:26
Смотрите, кто вылез из раковинки!!!!!! И сразу голос подал!!!
И......А!!!!!
valt134
valt134
сегодня в 14:25
По ходу насчёт «лучшего защитника « Артём тоже пошутил. Причём это его самая смешная шутка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:23
Дзюба лучший клоун мира. Даже Малком ничего не понимая, ржёт и ржёт от него.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:22
Артемка, а зачем лучшего нападающего в мире - Кокорина в дубль отправил?
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил ArtemBzdn
сегодня в 14:22
Нет. Писать надо много. Развешивать на каждом столбе.

Лжекапитана надо развенчать.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 14:21
Артемий-лучший пиломатериал. Дорогая,но некачественная древесина.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 14:20
После двух комментарий можно уже ничего не писать. Все сказано, да и все знают. Это уже Истина.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:18
Даже защитники Бенфики и Лиона надёжнее дырявого ракыцького))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:17
Ван Дейк: Дзюба - лучший нападающий мира. Смеюсь очень!

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