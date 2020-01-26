Месси повторил личный антирекорд в матче с «Валенсией»

сегодня, 09:14

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Капитан «Барселоны» повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Это стало повторением антирекорда 2017 года.