Месси повторил личный антирекорд в матче с «Валенсией»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Это стало повторением антирекорда 2017 года.
Расчет идёт по позиции в матче, а не позиции в вашей fantasy команде. В данном случаи, он сыграл как нападающий. 1+4+4
Расчет идёт по позиции в матче, а не позиции в вашей fantasy команде. В данном случаи, он сыграл как нападающий. 1+4+4