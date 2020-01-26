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Месси повторил личный антирекорд в матче с «Валенсией»

сегодня, 09:14
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Это стало повторением антирекорда 2017 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:54
Просто не везло, бывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:51
Не повезло. Хотя несколько раз был близок, но это бывает.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:43
Пора на пенсию
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:42
Проиграла команда, а не один Месси. Антирекорд - сущая чепуха!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:34
С каждим годом антирекорды у гномяры будут обновляться - это факт неоспоримый,как и получение липовых мячиков!
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 09:32
Дайте ему ещё золотой мяч заслуживает
Аpбитр
Аpбитр ответил астап бендер
сегодня в 09:26
В матче Торино-Аталанта, Муриэль Луис заменил полузащитника и забил 2 гола. Следовательно 1+5+5=11. Вы начислили 9.
Добрый день.
Расчет идёт по позиции в матче, а не позиции в вашей fantasy команде. В данном случаи, он сыграл как нападающий. 1+4+4
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