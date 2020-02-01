«Вердер» уступил «Аугсбургу»

«Вердер» проиграл «Аугсбургу» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
«Аугсбург» (26) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - третий снизу.
Аугсбург, стадион ВВК-Арена
«Аугсбург» - «Вердер» 2:1 (0:1)
Голы: Нидерлехнер 67, Варгас 82 - Едвай 23 (автогол)
«Аугсбург»: Люте, Едвай, Гаувелеув, Удуохай, Макс, Хедира (Левен 78), Байер, Рихтер, Варгас (Фрамбергер 86), Хан (Финнбогасон 46), Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.
«Вердер»: Павленка, Топрак, Фогт, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Гросс 80), Классен, Биттенкурт (Саржент 87), Фольтемаде (Бартельс 58), Зелке, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Эггештайн 48, Топрак 66, Бартельс 69, Биттенкурт 74, Байер 76, Макс 88, Зелке 90
В параллельном матче «Бавария» одержала победу над «Майнцем».
Молодцы!!!
От Нидерлехнера очередной голешник!!!
Молодцы!!!
От Нидерлехнера очередной голешник!!!