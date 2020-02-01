ГлавнаяНовости

«Вердер» уступил «Аугсбургу»

сегодня, 19:32
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 1Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Вердер» проиграл «Аугсбургу» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

«Аугсбург» (26) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - третий снизу.

Аугсбург, стадион ВВК-Арена

«Аугсбург» - «Вердер» 2:1 (0:1)
Голы: Нидерлехнер 67, Варгас 82 - Едвай 23 (автогол)

«Аугсбург»: Люте, Едвай, Гаувелеув, Удуохай, Макс, Хедира (Левен 78), Байер, Рихтер, Варгас (Фрамбергер 86), Хан (Финнбогасон 46), Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.

«Вердер»: Павленка, Топрак, Фогт, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Гросс 80), Классен, Биттенкурт (Саржент 87), Фольтемаде (Бартельс 58), Зелке, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Эггештайн 48, Топрак 66, Бартельс 69, Биттенкурт 74, Байер 76, Макс 88, Зелке 90

В параллельном матче «Бавария» одержала победу над «Майнцем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом
Сегодня, 19:56 Комментарии2
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
Сегодня, 19:55 Комментарии5
«Реал» одержал минимальную победу над «Атлетико»
Сегодня, 19:52 ВидеоКомментарии13
«Бавария» одержала победу над «Майнцем»
Сегодня, 19:24 ВидеоКомментарии4
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанд сделал дубль
Сегодня, 19:24 Комментарии14
«Хоффенхайм» одержал волевую победу в домашней игре с «Байером»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Levadia
Levadia
сегодня в 19:49
То,что и требовалось!
Молодцы!!!
От Нидерлехнера очередной голешник!!!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 19:35
Аугсбург с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100