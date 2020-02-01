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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанд сделал дубль

сегодня, 19:24
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче 20-го тура чемпионата Германии. «Шмели» занимают третье место в турнирной таблице (39 очков). «Унион» пребывает на 12-й строчке (23 балла).

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» - «Унион» 5:0 (2:0)
Голы: Санчо 13, Холанд 18, Ройс 68 (пенальти), Витсель 70, Холанд 76

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Загаду 64), Брандт, Витсель, Геррейру, Санчо, Ройс (Азар 71), Холанд (Рейна 77)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Суботич, Триммель (Риерсон 74), Андрих, Гентнер (Прёмель 68), Ленц, Малли (Бекер 59), Бюлтер, Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждение: Фридрих 64

Напомним, что ранее «Шальке» поделил очки с «Гертой» в матче 20-го тура Бундеслиги.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:53
Вот мешок, всего лишь дубль )) где прогресс? )
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:52
Какой внушительный нападающий растет на замену Левандовски
particular
particular
сегодня в 19:51
Дортмундская машина после рестайлинга набирает ход..:)
dankoff1986
dankoff1986 ответил Red_team
сегодня в 19:50
7 голов за 3 матча, 2 из которых с выхода на замену, ненавижу руководство МЮ всем сердцем
5 а не 2))) В первом матче, хет-трик, тоже выйдя на замену))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:49
Хорошо начали первый тайм, но потом начали творить фигню. Хорошо, что прошла эта контратака, когда Холанна сбили, после чего Унион развалился окончательно.
В общем, результат нормальный, идём дальше. Календарик, прямо скажем, у нас в ближайшие 2 месяца убийственный - Вердер, Байер, Айнтрахт, ПСЖ, снова Вердер, Фрайбург, Гладбах, ответка с ПСЖ, Шальке, Вольфсбург и Бавария. В общем, думаю, это будут решающие матчи, если провалимся, то сезон можно закрывать.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:45
Безусловно сумасшедший дебют. Тем не менее не стоит забывать, что пока играли с,мягко говоря, не грандами бундеса.
Asper
Asper
сегодня в 19:41
Майор Пейн: Я уже неделю никого не убивал...
Эрлинг Холанд: Я уже полчаса никому не забивал((((
112910415
112910415
сегодня в 19:36
говорят, фамилию Холанда пишут на табло ещё до матча ...
Livеrpооl
Livеrpооl
сегодня в 19:35
Раньше была общая сказка, за которую болели всем миром- Лестер, сейчас частная в лице Холланда. Почему-то хочется, чтобы он продолжал забивать без остановки.
Red_team
Red_team
сегодня в 19:33
7 голов за 3 матча, 2 из которых с выхода на замену, ненавижу руководство МЮ всем сердцем
Bordend
Bordend
сегодня в 19:33
Боруссию с победой!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:31
Холанд явно сдулся после первой игры всего по 2 гола забил)))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 19:29
«Боруссия» теперь меньше пяти голов не забивает.
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