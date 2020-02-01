Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанд сделал дубль

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче 20-го тура чемпионата Германии. «Шмели» занимают третье место в турнирной таблице (39 очков). «Унион» пребывает на 12-й строчке (23 балла).
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» - «Унион» 5:0 (2:0)
Голы: Санчо 13, Холанд 18, Ройс 68 (пенальти), Витсель 70, Холанд 76
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Загаду 64), Брандт, Витсель, Геррейру, Санчо, Ройс (Азар 71), Холанд (Рейна 77)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Суботич, Триммель (Риерсон 74), Андрих, Гентнер (Прёмель 68), Ленц, Малли (Бекер 59), Бюлтер, Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.
Предупреждение: Фридрих 64
Напомним, что ранее «Шальке» поделил очки с «Гертой» в матче 20-го тура Бундеслиги.
В общем, результат нормальный, идём дальше. Календарик, прямо скажем, у нас в ближайшие 2 месяца убийственный - Вердер, Байер, Айнтрахт, ПСЖ, снова Вердер, Фрайбург, Гладбах, ответка с ПСЖ, Шальке, Вольфсбург и Бавария. В общем, думаю, это будут решающие матчи, если провалимся, то сезон можно закрывать.
В общем, результат нормальный, идём дальше. Календарик, прямо скажем, у нас в ближайшие 2 месяца убийственный - Вердер, Байер, Айнтрахт, ПСЖ, снова Вердер, Фрайбург, Гладбах, ответка с ПСЖ, Шальке, Вольфсбург и Бавария. В общем, думаю, это будут решающие матчи, если провалимся, то сезон можно закрывать.
Эрлинг Холанд: Я уже полчаса никому не забивал((((
Эрлинг Холанд: Я уже полчаса никому не забивал((((