Гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Слованом»

Московское «Динамо» обыграло либерецкий «Слован» в товарищеской игре.
«Динамо» М - «Слован» 2:0 (0:0)
Голы: Комличенко 71 (пенальти), Данилин 89
«Динамо» М: Шунин, Ордец (Калачев), Шунич (Зорин 74), Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Карапузов 62), Юсупов (Москвичев), Рауш, Филипп (Усанов 78), Шиманьски (Гоманюк 46), Комличенко (Данилин 78).
Отметим, что это уже второй контрольный матч «бело-голубых» за сегодня. Ранее «Динамо» одержало победу над сербской «Младостью».
ему соответствоал довольно забавный эпизод..
Заработал его Скопинцев, очень хотел пробить, но Комличенко буквально вытолкал его из штрафной и исполнил сам..)))
Очень хорошо исполнил, в притирку со штангой, кипер угадал, но удары такой точности не берутся..
ему соответствоал довольно забавный эпизод..
Заработал его Скопинцев, очень хотел пробить, но Комличенко буквально вытолкал его из штрафной и исполнил сам..)))
Очень хорошо исполнил, в притирку со штангой, кипер угадал, но удары такой точности не берутся..
Но во втором у нас постепенно повыходило много игроков молодежки, благодаря которой игра пошла намного живее со стороны Динамо, и матч был выигран..
Впрочем, сегодня гораздо более интересная новость - назначение спортдиром Динамо аж целого Желько Бувача..
По всему, РПЛ вроде бы совсем не уровень для этого человека, много лет работавшего с Клоппом и едва не ставшим ГТ лонодонского Арсенала.
Бабло?
Может быть конечно, но рассказывают, что Бувач фанатично предан футболу, и просто на деньги повестись не мог..
После матча Шелогуров сделал небольшое интервью с ним.
Скромный, улыбчивый, на первый взгляд даже застенчивый мужик, общается по-немецки, но в силу своих сербских корней грозился быстро заговорить по-русски..
Что ж, посмотрим.
В любом случае, такие люди, конечно, украшают РПЛ..
Но во втором у нас постепенно повыходило много игроков молодежки, благодаря которой игра пошла намного живее со стороны Динамо, и матч был выигран..
Впрочем, сегодня гораздо более интересная новость - назначение спортдиром Динамо аж целого Желько Бувача..
По всему, РПЛ вроде бы совсем не уровень для этого человека, много лет работавшего с Клоппом и едва не ставшим ГТ лонодонского Арсенала.
Бабло?
Может быть конечно, но рассказывают, что Бувач фанатично предан футболу, и просто на деньги повестись не мог..
После матча Шелогуров сделал небольшое интервью с ним.
Скромный, улыбчивый, на первый взгляд даже застенчивый мужик, общается по-немецки, но в силу своих сербских корней грозился быстро заговорить по-русски..
Что ж, посмотрим.
В любом случае, такие люди, конечно, украшают РПЛ..