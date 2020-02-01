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Гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Слованом»

сегодня, 19:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Слован (Либерец)СлованМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло либерецкий «Слован» в товарищеской игре.

«Динамо» М - «Слован» 2:0 (0:0)
Голы: Комличенко 71 (пенальти), Данилин 89

«Динамо» М: Шунин, Ордец (Калачев), Шунич (Зорин 74), Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Карапузов 62), Юсупов (Москвичев), Рауш, Филипп (Усанов 78), Шиманьски (Гоманюк 46), Комличенко (Данилин 78).

Отметим, что это уже второй контрольный матч «бело-голубых» за сегодня. Ранее «Динамо» одержало победу над сербской «Младостью».

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баск
баск
сегодня в 19:45
Про пенальти-

ему соответствоал довольно забавный эпизод..
Заработал его Скопинцев, очень хотел пробить, но Комличенко буквально вытолкал его из штрафной и исполнил сам..)))
Очень хорошо исполнил, в притирку со штангой, кипер угадал, но удары такой точности не берутся..
Gurben
Gurben
сегодня в 19:42
С пенальти дали пробить, чтобы доказать, что не зря приобрели.
VAN ARM
VAN ARM ответил ДСА
сегодня в 19:40
С пенальти многие забить смогут.
как показывает практика не всегда))))))) но всё равно удачи парню!!!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:35
С пенальти многие забить смогут.
баск
баск
сегодня в 19:29
Первый тайм катали вату, моментов чехи имели больше.
Но во втором у нас постепенно повыходило много игроков молодежки, благодаря которой игра пошла намного живее со стороны Динамо, и матч был выигран..

Впрочем, сегодня гораздо более интересная новость - назначение спортдиром Динамо аж целого Желько Бувача..
По всему, РПЛ вроде бы совсем не уровень для этого человека, много лет работавшего с Клоппом и едва не ставшим ГТ лонодонского Арсенала.
Бабло?
Может быть конечно, но рассказывают, что Бувач фанатично предан футболу, и просто на деньги повестись не мог..
После матча Шелогуров сделал небольшое интервью с ним.
Скромный, улыбчивый, на первый взгляд даже застенчивый мужик, общается по-немецки, но в силу своих сербских корней грозился быстро заговорить по-русски..

Что ж, посмотрим.
В любом случае, такие люди, конечно, украшают РПЛ..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:18
Ну и молодец.Главное,чтобы в регулярке это не стало приятным воспоминанием для него и всех других.
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