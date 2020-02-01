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«Лестер» и «Челси» не смогли выявить победителя

сегодня, 17:25
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«Лестер» сыграл вничью с «Челси» во встрече 25-го тура АПЛ. «Лисы» (49 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «аристократы» (41 балл) - четвертые.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Челси» 2:2 (0:0)
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури, Перес, Тилеманс (Прат 80), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо 80)
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Ковачич 74), Хадсон-Одои, Маунт, Педро (Виллиан 74), Абрахам (Баркли 83)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Жоржиньо 56, Мэддисон 61, Ковачич 76, Эванс 90+3

Судья: Мэйсон Ли.

Ранее «Лестер» проиграл «Астон Вилле» в ответном матче полуфинала Кубка Лиги.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович ответил Санчо Панса
сегодня в 18:21
Ничья в пользу Ливерпуля, разумеется! Похоже, что даже тот же Ман.Сити не в состоянии побороться с мерсисайдским клубом за титул чемпионов АПЛ.
и МЮ
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:58
Лестер заслуживал три очечка
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:57
Ничья в пользу Ливерпуля, разумеется! Похоже, что даже тот же Ман.Сити не в состоянии побороться с мерсисайдским клубом за титул чемпионов АПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
Заруба будь здоров!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:51
Результат предсказуемый, оба клуба в ЛЧ
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 17:49
Бывает
Сантус
Сантус
сегодня в 17:48
Мне кажется что Челси с ничьей больше повезло.Увы,проблемы всё те же..если уж чёрное дерево забивает...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:47
Рюдигера поставьте в атаку ей Богу
drug01
drug01
сегодня в 17:46
Счет по игре......
Таганский
Таганский
сегодня в 17:42
Уже в 1-м тайме можно было многое решать, но с реализацией беда.. Фрэнку и на это надо бы обратить внимание..
Во 2-м печальнее, чем в 1-м.. Иногда не понимаю - ЧТО делает на поле "защитник" Кристенсен..
Считаю ничью справедливым результатом..
Жду матч с МЮ..
Mangur
Mangur
сегодня в 17:40
Без комментариев
particular
particular
сегодня в 17:39
Проявили неуступчивость, а нужна была воля к победе..:)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил azkan
сегодня в 17:35
В турнироной таблице по Xg Челси на третьем месте и уступает одно очко Ливерпулю. МЮ на четвертом и уступает синим 11 очей. МС на первом с отрывом. Так что реализация у Челси и МС кошмарная.
По МС никто не сомневался, Рахимка один там пятилетку по нереализованным моментам за год делает, в СССР он был бы ударником кривогого труда, станаховцем промахов с 5 метров))
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил George-CFC
сегодня в 17:34
Никакого развития, улучшения игры команды В защите или оборона я не вижу. Я не понимаю чем занимается Лэмпард.
Вот, что значит зажрались)) У вас команда молодежи на 4-м месте. Летом придут топчики. Сыграли на выезде с третьим местом вничью и недовольны))
George-CFC
George-CFC
сегодня в 17:34
Надеюсь Лестер вылетит из топ4, им нечего делать в ЛЧ., они кого-нибудь важного продадут, новичка возьмут среднего.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 17:33
Еле-еле синева лондонская отскочила, позорища.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:31
"Челси" повезло.
ОПС
ОПС
сегодня в 17:31
От Лестера не ожидал...
George-CFC
George-CFC
сегодня в 17:31
Никакого развития, улучшения игры команды В защите или оборона я не вижу. Я не понимаю чем занимается Лэмпард.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:30
Лестер должен был победить.
azkan
azkan
сегодня в 17:30
В турнироной таблице по Xg Челси на третьем месте и уступает одно очко Ливерпулю. МЮ на четвертом и уступает синим 11 очей.
МС на первом с отрывом.
Так что реализация у Челси и МС кошмарная.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 17:30
Мы могли получить 3 очка , но могли из за того иомениа где промазали лисы и проиграть
Foxes
Foxes
сегодня в 17:29
Не сказать что я доволен результатом,но тоже пойдет!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 17:28
У "Челси" за последние пять матчей АПЛ с "Арсеналом" одинаковые показатели:

Победа, поражение, три ничейки)

Неудивительно, учитывая, что кадровые проблемы налицо в обоих случаях.

Только вот Лэмпс смог организовать команду и изначально сделать результат. Респект.

Учитывая, что вся братия после 4го места еле ковыляет - у МЮ, "шпор", "волков", "Арсенала" большая часть ничьих или поражений в последних матчах - "Челси" может вполне спокойно себя чувствовать, несмотря на проблемы, и сделать результат.
azkan
azkan
сегодня в 17:27
Ничья... вроде нужно радоваться из-за второго тайма.
А по первому груститьь)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:27
В топку их. Что одних, что других.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:27
По игре Лестер был лучше,Абрахама как и Кепу на лавку посадить или на кол.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:26
лестер был лучше, пенсы должны быть рады 1 очку.
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