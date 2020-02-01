«Лестер» и «Челси» не смогли выявить победителя

«Лестер» сыграл вничью с «Челси» во встрече 25-го тура АПЛ. «Лисы» (49 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «аристократы» (41 балл) - четвертые.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Челси» 2:2 (0:0)
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури, Перес, Тилеманс (Прат 80), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо 80)
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Ковачич 74), Хадсон-Одои, Маунт, Педро (Виллиан 74), Абрахам (Баркли 83)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Жоржиньо 56, Мэддисон 61, Ковачич 76, Эванс 90+3
Судья: Мэйсон Ли.
Ранее «Лестер» проиграл «Астон Вилле» в ответном матче полуфинала Кубка Лиги.
Во 2-м печальнее, чем в 1-м.. Иногда не понимаю - ЧТО делает на поле "защитник" Кристенсен..
Считаю ничью справедливым результатом..
Жду матч с МЮ..
Во 2-м печальнее, чем в 1-м.. Иногда не понимаю - ЧТО делает на поле "защитник" Кристенсен..
Считаю ничью справедливым результатом..
Жду матч с МЮ..
МС на первом с отрывом.
Так что реализация у Челси и МС кошмарная.
МС на первом с отрывом.
Так что реализация у Челси и МС кошмарная.
Победа, поражение, три ничейки)
Неудивительно, учитывая, что кадровые проблемы налицо в обоих случаях.
Только вот Лэмпс смог организовать команду и изначально сделать результат. Респект.
Учитывая, что вся братия после 4го места еле ковыляет - у МЮ, "шпор", "волков", "Арсенала" большая часть ничьих или поражений в последних матчах - "Челси" может вполне спокойно себя чувствовать, несмотря на проблемы, и сделать результат.
Победа, поражение, три ничейки)
Неудивительно, учитывая, что кадровые проблемы налицо в обоих случаях.
Только вот Лэмпс смог организовать команду и изначально сделать результат. Респект.
Учитывая, что вся братия после 4го места еле ковыляет - у МЮ, "шпор", "волков", "Арсенала" большая часть ничьих или поражений в последних матчах - "Челси" может вполне спокойно себя чувствовать, несмотря на проблемы, и сделать результат.
А по первому груститьь)
А по первому груститьь)