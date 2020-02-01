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«Бавария» одержала победу над «Майнцем»

сегодня, 19:24
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (42) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Майнц» (18) - четвертый снизу.

Майнц, стадион Опель Арена

«Майнц» - «Бавария» 1:3 (1:3)
Голы: Сент-Джаст 45 - Левандовски 8, Мюллер 14, Алькантара 26

«Майнц»: Центнер, Ридле, Сент-Джаст, Ниакате, Бросински, Кунде (Латца 32), Баррейро Мартинс (Онисиво 72), Озтюнали, Бутьюс, Квайсон, Матета (Салаи 75)
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка (Коутиньо 65), Алькантара, Мюллер (Гнабри 65), Левандовски, Перишич (Толиссо 90)
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Сент-Джаст 57, Горецка 65, Бутьюс 87, Латца 88

В параллельном матче «Боруссия» Д разгромила «Унион».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:43
Уверенная победа в эконом-режиме..:)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:38
Предсказуемо
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:33
Нормально
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 19:32
Баварию с победой!
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