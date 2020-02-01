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Хазенхюттль: «Все присутствовавшие на матче увидели смелый „Саутгемптон“»

сегодня, 21:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение «святых» от «Ливерпуля» в матче 25-го тура АПЛ. В частности, тренер отметил, что судья не назначил «чистый пенальти» в ворота «красных».

Все присутствовавшие на матче сегодня увидели очень смелый «Саутгемптон». Я хотел бы посмотреть, как развивалась бы игра, забей мы первыми. Особенно после перерыва, это был чистый пенальти, но когда они забили, это изменило ситуацию. Они усилили игру в атаке, и нам стало сложно защищаться, но мы все равно старались создавать голевые шансы.  

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:11
Сегодня реф был не настроен ставит пенальти, в обе стороны были эпизоды похожие на пенальти, но Френд их проигнорировал. Саутгемптон был хорош, и возможно не заслуживал крупного поражения, но Ливерпуль заслужил победу. А насчет что было бы если бы Соттон забил первым, кажется в прошлом сезоне в Хэмпшире, Саутгемптон забил первым, и все равно проиграл.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:55
Пенальти, любой тренер всегда ищет оправдание.
Migelito
Migelito
сегодня в 21:43
Верно. Сотон был хорош. Пенка была. Удачи Ральфу в дальнейшем.
unoejkFAKE
unoejkFAKE ответил астап бендер
сегодня в 21:40
А как мог остаться старый?
Есть ссылка по которой можно попасть на старый дизайн. Он давно не поддерживается со всеми вытекающими, но некоторые пользователи принципиально сидят на нём.

Пишу с аккаунта без випа. Скиньте мне пожалуйста скриншот этого сообщения.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:39
Хорошо сыграли,но Ливерпуль силен
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:34
молодцы
астап бендер
астап бендер ответил unoejk
сегодня в 21:33
Дизайн случайно не старый?
А как мог остаться старый?
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 21:33
Смело 4-0 проиграли?
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