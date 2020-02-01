Хазенхюттль: «Все присутствовавшие на матче увидели смелый „Саутгемптон“»

Наставник «Саутгемптона» прокомментировал поражение «святых» от «Ливерпуля» в матче 25-го тура АПЛ . В частности, тренер отметил, что судья не назначил «чистый пенальти» в ворота «красных».

Все присутствовавшие на матче сегодня увидели очень смелый «Саутгемптон». Я хотел бы посмотреть, как развивалась бы игра, забей мы первыми. Особенно после перерыва, это был чистый пенальти, но когда они забили, это изменило ситуацию. Они усилили игру в атаке, и нам стало сложно защищаться, но мы все равно старались создавать голевые шансы.