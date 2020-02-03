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Это'О : «Месси - инородный элемент в земном футболе»

сегодня, 11:12

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О похвалил капитана каталонцев Лионеля Месси.

Лучший игрок, с которым я играл? Мне повезло играть с очень сильными игроками, и кого бы ни назвали из моих бывших партнеров, это будет звезда или как минимум добротный игрок. Если говорить про Месси, это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один. Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой бы команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю.

Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные.

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FERIS
FERIS
сегодня в 11:27
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 11:16
    Скорее инородный гормон), которого крышуют рептилоиды.
    Lukajs
    Lukajs
    сегодня в 11:15
    Еще один восхвалитель.
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