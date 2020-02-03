Это'О : «Месси - инородный элемент в земном футболе»

Бывший форвард «Барселоны» похвалил капитана каталонцев .

Лучший игрок, с которым я играл? Мне повезло играть с очень сильными игроками, и кого бы ни назвали из моих бывших партнеров, это будет звезда или как минимум добротный игрок. Если говорить про Месси, это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один. Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой бы команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю.

Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные.