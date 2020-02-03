Это'О: «Мне казалось, что Шатов способен уехать в суперклуб»

Экс-форвард «Анжи» Самуэль Это'О поддержал своего бывшего одноклубника Олега Шатова, который сейчас выступает за «Зенит».
У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.
Недавно сообщалось, что Шатов может перейти в «Рубин».
Но суперклуб способен немедленно отправить его обратно.
Но суперклуб способен немедленно отправить его обратно.