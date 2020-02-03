Это'О: «Мне казалось, что Шатов способен уехать в суперклуб»

Экс-форвард «Анжи» поддержал своего бывшего одноклубника , который сейчас выступает за «Зенит».

У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.