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Это'О: «Мне казалось, что Шатов способен уехать в суперклуб»

сегодня, 07:47

Экс-форвард «Анжи» Самуэль Это'О поддержал своего бывшего одноклубника Олега Шатова, который сейчас выступает за «Зенит».

У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.

Недавно сообщалось, что Шатов может перейти в «Рубин». 

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:22
видимо на то есть причина, а не хотелка...
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 08:16
Их с проекта не выгнать,там миллиарды крутятся народные да и не нужны они там ни кому)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 08:11
Сейчас, кроме рубина, никому не нужен.
112910415
112910415
сегодня в 08:00
Олег способен уехать в суперклуб.
Но суперклуб способен немедленно отправить его обратно.
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