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Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тыс. рублей в месяц

сегодня, 11:34

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в эфире канала «Звезда» признался, что получает в петербургском клубе зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц.

По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул.

Напомним, что Кокорин в данный момент тренируется с «Зенитом-2».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:04
Хорошая российская зарплата.
В ФК "Сочи" платят больше.
Footbolista
Footbolista ответил Союзник противников
сегодня в 13:02
Нет повести печальнее на свете, чем повесть "О лазурном кабинете"...
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:01
А когда получал больше 20-ти лямов....молчал.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:00
9 футболистов отправлены в Сочи , можно сказать сбежали !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:58
Это типа :"Нет повести забавней в этом мире,чем повесть об обманутом банкире".
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 12:58
Темница башни Газпрома, в которой тебя, Сашка, удерживают - это вызов мне. Я выкраду тебя и мы снова будем счастливы, когда ты вернешь капитанскую повязку Зенита. Никогда не забывай: ты лицо, бренд, честь и гордость питерского футбола. Мы, болельщики, за тебя горой.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Footbolista
сегодня в 12:55
Миллеру отправь...он передаст...
Миллер передаст?
каждый день что-то новое узнаю о зените
Footbolista
Footbolista ответил Опасный хулиган
сегодня в 12:53
Миллеру отправь...он передаст...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:53
Не удивлен , в Зените россияне бесправные !
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:52
куда деньги выслать на питание Кокошке?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:50
Сказал бы еще, что зоновскую пайку получает...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Strikers188
сегодня в 12:50
Пока хейтеры обвиняют Зенит в транжирстве , они как могут экономят деньги, покупая игроков всего за 50 тысяч рублей и выплачивая им менее 20 тысяч рублей в месяц
Да да... Предыдущего его гонорара в 20+ лямов в месяц хватило бы среднему россиянину на всю жизнь xD
Гавроша
Гавроша
сегодня в 12:49
Все равно москабадовцы будет кричать о народных деньгах.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:47
Так-с.. А точно рублей? Даже в евро все одно мало. В принципе цена гола (голевого паса, участия в атаке...) весит значимо больше. Лабуда все это.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:40
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 12:29
    Сказочник.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:25
    Прям анекдот новый из двух слов - Кокоша нищеброд!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:24
    А в конверте сколько?
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 12:24
    даже на бутылку шампанского в монако не хватит !
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 12:18
    Пока хейтеры обвиняют Зенит в транжирстве , они как могут экономят деньги, покупая игроков всего за 50 тысяч рублей и выплачивая им менее 20 тысяч рублей в месяц
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:15
    Ойойой!надо скинуться всем миром.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:13
    А это сидевшая птица Кокорин
    Теперячи мало ворует пшеницу
    Которую Миллер вливает газищем
    В клубе который едва шампиньон
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:12
    Всем футболистам зарплату как Кокорину!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 12:08
    Малком :по контракту я не могу разговаривать с питерскими пенсионерами, то что они говорят обо мне правда
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 12:07
    Большие деньги!; Чего тужить?)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 12:06
    О, любимая рубрика : давайте посчитаем чужие деньги подъехала.
    В программе дня сегодня: пенсионеры, рабочие заводов, жители регионов.
    Больше всех по привычке будут возмущаться спартачи.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:06
    Быть такого не может, он за ужином в ресторане больше оставляет.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:05
    Смешное заявление...)))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 12:03
    Теперь в полной мере "насладится" Кокоша клубом которым рулит Газпром. Наука будет на всю жизнь. И другим будет наука - не ходите ребята в эту империю зла.
    Timeless
    Timeless
    сегодня в 12:03
    и как живет он на такие деньжищи ? )
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