Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тыс. рублей в месяц

сегодня, 11:34

Нападающий «Зенита» в эфире канала «Звезда» признался, что получает в петербургском клубе зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц.

По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул.

Напомним, что Кокорин в данный момент тренируется с «Зенитом-2».