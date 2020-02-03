Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тыс. рублей в месяц

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в эфире канала «Звезда» признался, что получает в петербургском клубе зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц.
По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул.
Напомним, что Кокорин в данный момент тренируется с «Зенитом-2».
В ФК "Сочи" платят больше.
В ФК "Сочи" платят больше.
каждый день что-то новое узнаю о зените
каждый день что-то новое узнаю о зените
Теперячи мало ворует пшеницу
Которую Миллер вливает газищем
В клубе который едва шампиньон
Теперячи мало ворует пшеницу
Которую Миллер вливает газищем
В клубе который едва шампиньон
В программе дня сегодня: пенсионеры, рабочие заводов, жители регионов.
Больше всех по привычке будут возмущаться спартачи.
В программе дня сегодня: пенсионеры, рабочие заводов, жители регионов.
Больше всех по привычке будут возмущаться спартачи.