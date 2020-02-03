«Тест на наличие яиц». Слово о Кокорине

Окно возможностей для Александра Кокорниа сужается. Но он продолжает держаться за «Зенит». «Соккер.ру» - о том, что думают футбольные люди об этой удивительной истории.
Нападающий «Зенита» оказался в опале неожиданно и по непонятным причинам. Точнее, степень понимания их зависит от уровня веры имеющего мнение в ту или иную теорию, от конспирологической до спортивной. В этом смысле интересно взглянуть, что думают люди из футбола о происходящем вокруг Кокорина, на сторону которого встал Сергей Семак, но и этого мало: Александр не был взят на второй сбор «Зенита» и занимается с «Зенитом-2».
Василий Уткин (комментатор, блогер):
Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он создал себе сам. Его главная проблема — упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждет все время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и все. Один у него путь сейчас. Никто не даст ему играть в России за более-менее достойную команду. И не останется он, разумеется, в «Зените». Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина. И по-настоящему интересно это будет только в том случае, если он посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Боже мой, мне 28 лет. На что я разбазарил свой талант? Денег у меня уже на четыре задних прохода много лет страдающих недержанием людей». Только тогда это будет интересно, если Кокорин захочет показать миру, какой он футболист. Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле. И не про стальные и не золотые яйца я это говорю.
Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка. В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Вероятность есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное — 5% вероятности.
Евгений Ловчев (бывший футболист):
Футболист стал товаром. Он подписывает контракт, а когда подписывает, выбивает что-то из клуба. И клуб решает вопрос по-своему, как ему хочется. Понятно, что «Зенит» и Ротенберг — хозяин «Сочи», они в каких-то взаимоотношениях. Когда он попросил кого-то из руководства «Зенита», не посоветовавшись с тренером, решили отправить его туда и объявили об этом. Но это времена такие, на самом деле в советские времена, когда я играл, начальник команды и главный тренер были всегда в связке, всё время договаривались. Просто должны были говорить с Кокориным, объяснить ему, что ты полгода контракта отработаешь в другой команде, наберешь форму, а мы посмотрим, сможем ли подписать с тобой новый контракт. А здесь произошла ситуация, подрывающая руководство «Зенита». Наверное, Кокорину теперь не сладко будет.
Дмитрий Селюк (футбольный агент):
Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто. Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин — отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провёл последний год, это серьёзно может повлиять на мнение о нём. Сложно представить, что какая-либо зарубежная команда даст ему зарплату больше € 1 млн. Да, Дик Адвокат рассказывал в СМИ, что готов взять его в «Фейеноорд». Дадут ему там, наверное, € 500 тыс. Разве этот вариант лучше, чем поехать на три месяца в «Сочи»? Нужно убрать всё это щёконадувательсво и поехать играть в «Сочи». Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается. Там отличный коллектив, со многими игроками он давно знаком. Сильный тренер и сильный руководитель Борис Романович Ротенберг, с которым Саша работал в «Динамо». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»? Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму? Нет, тогда он подвёл команду. Но «сине-бело-голубые» всё равно поддерживали его и предложили новый контракт. Почему в таких условиях нельзя пойти навстречу?
Владислав Радимов (тренер «Зенита-2»):
Я говорил, что весной Кокорин забьёт больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне, Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл. «Перегруз» игроков в данной ситуации это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику. Как «по отзывам» судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, – хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад.
Владимир Быстров (бывший игрок «Зенита»):
Я думаю, что в этой ситуации «Зенит» не будет добивать парня, а отпустит его либо в аренду, либо расторгнет контракт и даст шанс играть в футбол. А «мариновать» его в «Зените-2» - это я считаю вообще последний вариант, который никому не нужен. «Локо»? Если «Зенит» решил, что футболист не нужен, то почему его не отпустить в тот же «Локомотив»? Наша команда будет чемпионом, подопечные Юрия Сёмина претендуют на второе место. И Кокорину по силам бороться за место в составе с Эдером. Если всё пройдет удачно в переговорах, то это будет хороший вариант. Тем более что железнодорожников недавно покинул Фёдор Смолов.
Андрей Кобелев (бывший тренер «Динамо»):
Когда случается какая-то ситуация, очень многие дают советы. Чтобы понять, что Александру делать, необходимо знать, что написано у него в контракте. О том, что происходило в последнее время, мы знаем с чужих слов. Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в Премьер-Лиге. В его положении терять еще полгода — неправильно. Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол — в Премьер-Лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И ни в коем случае не прозябать во второй лиге. Обидно, что пока он не реализовался на сто процентов. Хотя его карьера не закончена и время еще есть. Вариант с «Арсеналом» в 2015-м? Отпустить его было невозможно: «Арсенал» предлагал аренду, а контракт заканчивался. В Европу надо было уезжать раньше — и ему, и Смолову.
Андрей Тихонов (бывший игрок «Спартака»):
Конечно, нельзя терять таких футболистов. Саша Кокорин — украшение нашего чемпионата. У нас и так практически нет российских нападающих, а это отличный футболист. Да, у него был тяжелый год, но надо быстрее возвращать его в футбол, надо помочь ему. Тут сама позиция неправильная, потому что люди могли бы не выносить на улицу, а просто договориться и поставить Кокорина в известность, узнать, есть ли у него желание. Кокорин — состоявшийся футболист с большим именем, он мог бы играть и в Европе. Неправильно говорить ему: «Иди туда и играй». Футболисты должны иметь права. Позовите его и скажите: «Саш, мы продлеваем еще на год твой контракт, но какое-то время ты отыграешь в „Сочи“, чтобы ты мог конкурировать и с Дзюбой и Азмуном».
Игорь Лебедев (депутат Госдумы):
Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. «Краснодар», к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а «Зенит» не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо «Зениту». Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас «Сочи» взял. Поэтому я считаю, что это личное дело руководства клуба. Ну не хотят руководители клуба, чтобы Кокорин играл за основу в весенней части сезона, почему мы должны навязывать свою точку зрения. «Зенит» не клуб народного достояния, это «Газпром» является народным достоянием страны. Тогда почему Мамаев играет за «Ростов»? Ведь ростовский клуб тоже можно назвать народным достоянием Ростовской области. Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. «Зенит» потерял бы какие-то деньги, но для «Зенита» это небольшие деньги ради сохранения имиджа клуба. Они этого не сделали тогда, значит нет никаких установок. Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему.
Ну ну
Ну ну