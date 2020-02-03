«Тест на наличие яиц». Слово о Кокорине

сегодня, 11:00

Окно возможностей для Александра Кокорниа сужается. Но он продолжает держаться за «Зенит». «Соккер.ру» - о том, что думают футбольные люди об этой удивительной истории.

Нападающий «Зенита» оказался в опале неожиданно и по непонятным причинам. Точнее, степень понимания их зависит от уровня веры имеющего мнение в ту или иную теорию, от конспирологической до спортивной. В этом смысле интересно взглянуть, что думают люди из футбола о происходящем вокруг Кокорина, на сторону которого встал Сергей Семак, но и этого мало: Александр не был взят на второй сбор «Зенита» и занимается с «Зенитом-2».

Василий Уткин (комментатор, блогер):

Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он создал себе сам. Его главная проблема — упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждет все время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и все. Один у него путь сейчас. Никто не даст ему играть в России за более-менее достойную команду. И не останется он, разумеется, в «Зените». Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина. И по-настоящему интересно это будет только в том случае, если он посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Боже мой, мне 28 лет. На что я разбазарил свой талант? Денег у меня уже на четыре задних прохода много лет страдающих недержанием людей». Только тогда это будет интересно, если Кокорин захочет показать миру, какой он футболист. Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле. И не про стальные и не золотые яйца я это говорю. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка. В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Вероятность есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное — 5% вероятности.

Евгений Ловчев (бывший футболист):

Футболист стал товаром. Он подписывает контракт, а когда подписывает, выбивает что-то из клуба. И клуб решает вопрос по-своему, как ему хочется. Понятно, что «Зенит» и Ротенберг — хозяин «Сочи», они в каких-то взаимоотношениях. Когда он попросил кого-то из руководства «Зенита», не посоветовавшись с тренером, решили отправить его туда и объявили об этом. Но это времена такие, на самом деле в советские времена, когда я играл, начальник команды и главный тренер были всегда в связке, всё время договаривались. Просто должны были говорить с Кокориным, объяснить ему, что ты полгода контракта отработаешь в другой команде, наберешь форму, а мы посмотрим, сможем ли подписать с тобой новый контракт. А здесь произошла ситуация, подрывающая руководство «Зенита». Наверное, Кокорину теперь не сладко будет.

Дмитрий Селюк (футбольный агент):

Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто. Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин — отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провёл последний год, это серьёзно может повлиять на мнение о нём. Сложно представить, что какая-либо зарубежная команда даст ему зарплату больше € 1 млн. Да, Дик Адвокат рассказывал в СМИ , что готов взять его в «Фейеноорд». Дадут ему там, наверное, € 500 тыс. Разве этот вариант лучше, чем поехать на три месяца в «Сочи»? Нужно убрать всё это щёконадувательсво и поехать играть в «Сочи». Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается. Там отличный коллектив, со многими игроками он давно знаком. Сильный тренер и сильный руководитель Борис Романович Ротенберг, с которым Саша работал в «Динамо». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»? Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму? Нет, тогда он подвёл команду. Но «сине-бело-голубые» всё равно поддерживали его и предложили новый контракт. Почему в таких условиях нельзя пойти навстречу?

Владислав Радимов (тренер «Зенита-2»):

Я говорил, что весной Кокорин забьёт больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне, Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл. «Перегруз» игроков в данной ситуации это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику. Как «по отзывам» судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, – хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад.

Владимир Быстров (бывший игрок «Зенита»):

Я думаю, что в этой ситуации «Зенит» не будет добивать парня, а отпустит его либо в аренду, либо расторгнет контракт и даст шанс играть в футбол. А «мариновать» его в «Зените-2» - это я считаю вообще последний вариант, который никому не нужен. «Локо»? Если «Зенит» решил, что футболист не нужен, то почему его не отпустить в тот же «Локомотив»? Наша команда будет чемпионом, подопечные Юрия Сёмина претендуют на второе место. И Кокорину по силам бороться за место в составе с Эдером. Если всё пройдет удачно в переговорах, то это будет хороший вариант. Тем более что железнодорожников недавно покинул Фёдор Смолов.

Андрей Кобелев (бывший тренер «Динамо»):

Когда случается какая-то ситуация, очень многие дают советы. Чтобы понять, что Александру делать, необходимо знать, что написано у него в контракте. О том, что происходило в последнее время, мы знаем с чужих слов. Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в Премьер-Лиге. В его положении терять еще полгода — неправильно. Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол — в Премьер-Лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И ни в коем случае не прозябать во второй лиге. Обидно, что пока он не реализовался на сто процентов. Хотя его карьера не закончена и время еще есть. Вариант с «Арсеналом» в 2015-м? Отпустить его было невозможно: «Арсенал» предлагал аренду, а контракт заканчивался. В Европу надо было уезжать раньше — и ему, и Смолову.

Андрей Тихонов (бывший игрок «Спартака»):

Конечно, нельзя терять таких футболистов. Саша Кокорин — украшение нашего чемпионата. У нас и так практически нет российских нападающих, а это отличный футболист. Да, у него был тяжелый год, но надо быстрее возвращать его в футбол, надо помочь ему. Тут сама позиция неправильная, потому что люди могли бы не выносить на улицу, а просто договориться и поставить Кокорина в известность, узнать, есть ли у него желание. Кокорин — состоявшийся футболист с большим именем, он мог бы играть и в Европе. Неправильно говорить ему: «Иди туда и играй». Футболисты должны иметь права. Позовите его и скажите: «Саш, мы продлеваем еще на год твой контракт, но какое-то время ты отыграешь в „Сочи“, чтобы ты мог конкурировать и с Дзюбой и Азмуном».

Игорь Лебедев (депутат Госдумы):