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Луис Адриано: «Кононов не был мягким»

сегодня, 13:49

Экс-игрок «Спартака» Луис Адриано вспомнил совместную работу с бывшим тренером команды Олегом Кононовым.

Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало. Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещё время, а не всех отдавать.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:29
Не был ни мягким, ни твёрдым, просто был тряпкой и размазнёй.
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