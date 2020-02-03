Луис Адриано: «Кононов не был мягким»

Экс-игрок «Спартака» вспомнил совместную работу с бывшим тренером команды .

Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало. Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещё время, а не всех отдавать.