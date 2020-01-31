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«Сельта» опубликовала мемы в честь перехода Смолова

сегодня, 12:01

«Сельта» в твиттере опубликовала мемы в честь перехода форварда «Локомотива» Федора Смолова. Отметим, что пресс-служба испанского клуба взяла их в инстаграме бывшего хавбека команды Александра Мостового.

На первом меме Смолов представлен как сын Мостового. А на втором, который выполнен в стиле «Звездных войн», находится еще главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступавший за «Сельту» во времена Мостового.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 13:03
На первом меме Смолов представлен как сын Мостового.

а почему не написали как этот мем называется?))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:01
Мостовой и Карпин в Сельте феерили...помнят...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 12:42
Только вот сам мостовой, по сути, Смолова полил, сказав, что играл за более сильную Сельту, чем нынче. Прекрасное "напутствие")
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:27
Очень остроумно...
cska plus
cska plus
сегодня в 12:24
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:13
    Ахах, прикольно)
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 12:05
    они еще не знают...
    Коля Ретивый
    Коля Ретивый
    сегодня в 12:03
    Скоро плеваться будут.
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