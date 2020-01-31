«Сельта» опубликовала мемы в честь перехода Смолова

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«Сельта» в твиттере опубликовала мемы в честь перехода форварда «Локомотива» . Отметим, что пресс-служба испанского клуба взяла их в инстаграме бывшего хавбека команды Александра Мостового.

На первом меме Смолов представлен как сын Мостового. А на втором, который выполнен в стиле «Звездных войн», находится еще главный тренер «Ростова» , выступавший за «Сельту» во времена Мостового.