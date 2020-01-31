«Сельта» опубликовала мемы в честь перехода Смолова

«Сельта» в твиттере опубликовала мемы в честь перехода форварда «Локомотива» Федора Смолова. Отметим, что пресс-служба испанского клуба взяла их в инстаграме бывшего хавбека команды Александра Мостового.
На первом меме Смолов представлен как сын Мостового. А на втором, который выполнен в стиле «Звездных войн», находится еще главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступавший за «Сельту» во времена Мостового.
Mostovoi approves! 👍🇷🇺😂 Con estas dos imágenes en Instagram, el Zar Mostovoi da la bienvenida al Celta a su compatriota @smolovfedor_90 pic.twitter.com/hTxYnnaN3f— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
а почему не написали как этот мем называется?))
а почему не написали как этот мем называется?))