«Локомотив» показал, как команда готовится к матчу со «Спартаком»

Пресс-служба «Локомотива» показала фрагмент тренировки на сборах в Катаре.
Московский клуб готовится к матчу со «Спартаком», который состоится 5 февраля в рамках 2-го тура Кубка Париматч Премьер в Дохе.
Напомним, что в первом матче Кубка Париматч Премьер «Локомотив» уступил «Партизану».
Вы создали команду в 17:22
И игроки в Вашей команде, начали участвовать в матчах, которые были с 18:22
А такой матч был только с Неймаром.
Вы создали команду в 17:22
И игроки в Вашей команде, начали участвовать в матчах, которые были с 18:22
А такой матч был только с Неймаром.