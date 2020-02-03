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«Локомотив» показал, как команда готовится к матчу со «Спартаком»

сегодня, 13:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив05.02.2020 в 18:00 Не начался

Пресс-служба «Локомотива» показала фрагмент тренировки на сборах в Катаре. 

Московский клуб готовится к матчу со «Спартаком», который состоится 5 февраля в рамках 2-го тура Кубка Париматч Премьер в Дохе.

Напомним, что в первом матче Кубка Париматч Премьер «Локомотив» уступил «Партизану».

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Кубок Париматч Премьер 2020  Тренировки
Источник: Твиттер ФК "Локомотив"
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Все комментарии
1 команда
1 команда
сегодня в 14:32
Свиней накажут существенно.
Аpбитр
Аpбитр ответил Asper
сегодня в 14:24
Меня там нет, потому что я команду удалил сегодня, а так я был на 4 месте. И вип мне дали до 01.05 (так в профиле написано) Нет, я про сегодняшние матчи. А вот только за Неймара пришло. Но там много кто у меня сыграл
Добрый день.
Вы создали команду в 17:22
И игроки в Вашей команде, начали участвовать в матчах, которые были с 18:22
А такой матч был только с Неймаром.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:11
Серьезно готовятся
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:52
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 13:50
Кто тренировку то проводил - тренер или президент?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:49
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 13:47
    Админ, есть такой вопрос. Можно ли сделать так, что бы я мог регулировать подписывающихся на меня пользователей? А то фейкомёты по подпискам всюду находят и провоцируют, а потом вам же стучат.))
    Постараемся решить данный вопрос.
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