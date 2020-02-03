Селадес: «Подойдём к матчу против „Гранады“ с умом»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Гранады» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.
«Гранада» - сильная команда, которую трудно победить, мы прекрасно понимаем это, и подойдем к этому матчу с умом. Они показывают отличные результаты, играя дома.
Постараемся показать хороший матч и добыть победу. С «Гранадой», несомненно, будет тяжелее, чем с командами из Сегунды или более низких дивизионов.
В прошлом раунде Кубка «Валенсия» в серии пенальти обыграла «Леонесу».