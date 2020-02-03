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Селадес: «Подойдём к матчу против „Гранады“ с умом»

сегодня, 21:53
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Гранады» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

«Гранада» - сильная команда, которую трудно победить, мы прекрасно понимаем это, и подойдем к этому матчу с умом. Они показывают отличные результаты, играя дома.

Постараемся показать хороший матч и добыть победу. С «Гранадой», несомненно, будет тяжелее, чем с командами из Сегунды или более низких дивизионов.

 В прошлом раунде Кубка «Валенсия» в серии пенальти обыграла «Леонесу».

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:06
Т.е. раньше всё было плохо ?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:01
"Гранаде" вообще очень трудно забить.
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