Селадес: «Подойдём к матчу против „Гранады“ с умом»

Главный тренер «Валенсии» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Гранады» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

«Гранада» - сильная команда, которую трудно победить, мы прекрасно понимаем это, и подойдем к этому матчу с умом. Они показывают отличные результаты, играя дома.

Постараемся показать хороший матч и добыть победу. С «Гранадой», несомненно, будет тяжелее, чем с командами из Сегунды или более низких дивизионов.