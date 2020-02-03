«Рубин» объявил об аренде хавбека «Ольборга» Абильдгора

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ольборга» Оливера Абильдгора на правах аренды.
Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Официально! Оливер Абильдгор – в «Рубине»🇩🇰— «Рубин» Казань (@fcrk) February 3, 2020
📃 Соглашение с 23-летним датским полузащитником рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа.
Добро пожаловать, Оливер! ❤️💚
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Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.