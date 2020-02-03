«Рубин» объявил об аренде хавбека «Ольборга» Абильдгора

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«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ольборга» на правах аренды.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Официально! Оливер Абильдгор – в «Рубине»🇩🇰



📃 Соглашение с 23-летним датским полузащитником рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа.



Добро пожаловать, Оливер! ❤️💚



👉🏼 https://t.co/1UWPAyDNTS pic.twitter.com/oa0Zo2eipE — «Рубин» Казань (@fcrk) February 3, 2020

Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.