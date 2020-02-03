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«Рубин» объявил об аренде хавбека «Ольборга» Абильдгора

сегодня, 23:23

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ольборга» Оливера Абильдгора на правах аренды.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 23:39
Пока, Рубин объявляет и заявляет... Как бы, потом не пришлось оправдываться и объясняться... Впрочем, интересно, во что трансформируются амбиции Казани...
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 23:29
А мог на Евро-2020 сыграть....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:27
Рубин продолжает усиливаться. Главное что бы Слуцкий про лимит не забыл
за
за
сегодня в 23:27
У Леонидия своя Выдра! ))
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