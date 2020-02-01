«Зенит» объявил о возвращении Ригони

сегодня, 20:22

Полузащитник , как и ожидалось, вернулся в «Зенит».

«Сампдория» досрочно вернула аргентинца питерцам из аренды. Годом ранее абсолютно так же поступила «Аталанта».

За генуэзский клуб Ригони 26-летний хавбек провел 9 встреч и смог отметиться одной голевой передачей.