«Зенит» объявил о возвращении Ригони

Полузащитник Эмилиано Ригони, как и ожидалось, вернулся в «Зенит».
«Сампдория» досрочно вернула аргентинца питерцам из аренды. Годом ранее абсолютно так же поступила «Аталанта».
За генуэзский клуб Ригони 26-летний хавбек провел 9 встреч и смог отметиться одной голевой передачей.
Уровнем не хуже ЗМСов..Шатовых-Ерохиных...
Конечно не Семак лимит придумывал...но было видно что на Кранна и Ригони он не рассчитывал изначально....
Конечно отбить 9 млн навряд ли удастся при настоящей стоимости в 7,5 млн....но если Рибалта умудрился Кранневиттера за 6 млн мексиканцам продать при стоимости в 2,5 млн....то Ригони будет продать не проблема...
Да и глупо говорить о дальнейшей карьере вернувшегося игрока...в столь непонятные времена...)))....Семак сам пока без контракта...с Малофеевым неизвестно....казахов просматривают и молчат....состав формируют по звонкам из Москвы...)))
Но если с Семаком контракт продлят...то думаю Ригони летом уйдёт...куда и за сколько уже не важно...))
Уровнем не хуже ЗМСов..Шатовых-Ерохиных...
Конечно не Семак лимит придумывал...но было видно что на Кранна и Ригони он не рассчитывал изначально....
Конечно отбить 9 млн навряд ли удастся при настоящей стоимости в 7,5 млн....но если Рибалта умудрился Кранневиттера за 6 млн мексиканцам продать при стоимости в 2,5 млн....то Ригони будет продать не проблема...
Да и глупо говорить о дальнейшей карьере вернувшегося игрока...в столь непонятные времена...)))....Семак сам пока без контракта...с Малофеевым неизвестно....казахов просматривают и молчат....состав формируют по звонкам из Москвы...)))
Но если с Семаком контракт продлят...то думаю Ригони летом уйдёт...куда и за сколько уже не важно...))