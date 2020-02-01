ГлавнаяНовости

«Зенит» объявил о возвращении Ригони

сегодня, 20:22

Полузащитник Эмилиано Ригони, как и ожидалось, вернулся в «Зенит».

«Сампдория» досрочно вернула аргентинца питерцам из аренды. Годом ранее абсолютно так же поступила «Аталанта».

За генуэзский клуб Ригони 26-летний хавбек провел 9 встреч и смог отметиться одной голевой передачей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Рубин» арендовал защитника «Браги»
30 января Комментарии11
СлухиРигони в ближайшее время вернется в «Зенит»
30 января Комментарии31
Официально«Спартак» подтвердил переход Соболева
30 января ВидеоКомментарии31
Приключения форварда. ЦСКА отказался, «Спартак» - согласился
30 январяСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии27
Официально«Спартак» арендовал Соболева
29 января ФотоКомментарии66
«Зенит» не стал продлевать аренду белорусского футболиста
28 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Rheinfall
сегодня в 21:25
генуэзцы молодцы , вернули болотным их никчемный шлак ))))))))
У Зенита болота не горят,а вот у вас в подгорает капитально.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 21:24
Вернули легенду по гарантии аххах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:24
Не сказать что игрок негодный...мастеровитый парень...
Уровнем не хуже ЗМСов..Шатовых-Ерохиных...
Конечно не Семак лимит придумывал...но было видно что на Кранна и Ригони он не рассчитывал изначально....
Конечно отбить 9 млн навряд ли удастся при настоящей стоимости в 7,5 млн....но если Рибалта умудрился Кранневиттера за 6 млн мексиканцам продать при стоимости в 2,5 млн....то Ригони будет продать не проблема...
Да и глупо говорить о дальнейшей карьере вернувшегося игрока...в столь непонятные времена...)))....Семак сам пока без контракта...с Малофеевым неизвестно....казахов просматривают и молчат....состав формируют по звонкам из Москвы...)))
Но если с Семаком контракт продлят...то думаю Ригони летом уйдёт...куда и за сколько уже не важно...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Rheinfall
сегодня в 21:01
генуэзцы молодцы , вернули болотным их никчемный шлак ))))))))
Это называется вернули за ненадобностью. Теперь он вместо Коко будет?
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:52
генуэзцы молодцы , вернули болотным их никчемный шлак ))))))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:49
Теперь у Семака головная боль,куда его деть...Ну на этот случай есть Сочи.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:45
Все оказались молодые,но траченые питерской молью.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:40
Отдадут в Сочи
311
311
сегодня в 20:38
Экстернат со стажем! Больше в Италию не ногой!)
nubom
nubom
сегодня в 20:37
Вот для кого место Кокорина держали!
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 20:34
У та вот!!!
Bordend
Bordend
сегодня в 20:34
Опять в ареду отдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Трезвый повар
сегодня в 20:31
С арендой не прокатило. Зениту он тоже не нужен. Лучше летом его продать
Чего ждать до лета , не у всех ещё окна захлопнулись...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 20:31
Пусть будет так.
Levadia
Levadia
сегодня в 20:30
Новая аренда или продажа летом.
neukomm
neukomm ответил Трезвый повар
сегодня в 20:30
С арендой не прокатило. Зениту он тоже не нужен. Лучше летом его продать
Кому?!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:29
С арендой не прокатило. Зениту он тоже не нужен. Лучше летом его продать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100