Спортиелло: «У „Аталанты“ шансы 50 на 50 пройти „Валенсию“ в ЛЧ»

Голкипер «Аталанты» Марко Спортиелло поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Я думаю, у нас есть шансы. Лучше играть с «Валенсией», чем с «Барселоной» или «Баварией». Однако, нам предстоит игра против команды с большим опытом, но Лига чемпионов - это странный турнир.
Первая игра в Загребе с «Динамо» была шоком, они победили нас с технической точки зрения. Но вы все видели, как все завершилось для нас, но это было непросто. Так что у нас есть 50-процентный шанс пройти «Валенсию».
Тем временем главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим тренером Италии по итогам 2019 года.