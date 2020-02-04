Спортиелло: «У „Аталанты“ шансы 50 на 50 пройти „Валенсию“ в ЛЧ»

Голкипер «Аталанты» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я думаю, у нас есть шансы. Лучше играть с «Валенсией», чем с «Барселоной» или «Баварией». Однако, нам предстоит игра против команды с большим опытом, но Лига чемпионов - это странный турнир.

Первая игра в Загребе с «Динамо» была шоком, они победили нас с технической точки зрения. Но вы все видели, как все завершилось для нас, но это было непросто. Так что у нас есть 50-процентный шанс пройти «Валенсию».