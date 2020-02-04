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Тренер «Партизана»: «„Ростов“ выглядит сильнее „Локомотива“»

сегодня, 21:55
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Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ростовом» (1:3) на Кубке Париматч Премьер. 

Мы играли против очень сильной команды, но это не может быть оправданием.

Заменили несколько игроков, это сказалось на результате. Надеюсь, что в следующий раз «Партизан» сыграет лучше.

Кое в чем преуспели: мы опасно атакуем, но есть проблемы в защите. «Ростов» выглядит сильнее «Локомотива», но обе команды хороши.

В матче первого тура Кубка сербская команда сыграла вничью с «Локомотивом», но оказалась сильнее в серии пенальти.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Вокруг матча  Партизан  Милошевич Саво  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:33
Наш молодняк пока слаб
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:20
Поздравляю Ростов с победой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:14
Но это первые впечатления,команды только готовятся.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:09
Сейчас пока всё субъективно. После окончания чемпионата России посмотрим кто сильнее
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