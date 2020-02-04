Тренер «Партизана»: «„Ростов“ выглядит сильнее „Локомотива“»

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ростовом» (1:3) на Кубке Париматч Премьер.
Мы играли против очень сильной команды, но это не может быть оправданием.
Заменили несколько игроков, это сказалось на результате. Надеюсь, что в следующий раз «Партизан» сыграет лучше.
Кое в чем преуспели: мы опасно атакуем, но есть проблемы в защите. «Ростов» выглядит сильнее «Локомотива», но обе команды хороши.
В матче первого тура Кубка сербская команда сыграла вничью с «Локомотивом», но оказалась сильнее в серии пенальти.