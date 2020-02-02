Промес набрал 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах за «Аякс»

«Аякс» с минимальным счетом обыграл ПСВ в игре 21-го тура чемпионата Нидерландов.
Единственный мяч забил полузащитник амстердамцев Квинси Промес.
Таким образом, у него уже 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах в нынешнем сезоне за «Аякс». В чемпионате Нидерландов на счету 28-летнего хавбека 11 голов и 4 голевые передачи, а в Лиге чемпионов голландец забил 4 мяча и отдал 1 ассист.
Отметим, что Промес является лучшим бомбардиром «Аякса» в нынешнем сезоне в чемпионате Голландии.
Эх, такого бы игрока сейчас в Спартак... а то моментов море, а реализовать некому(
Эх, такого бы игрока сейчас в Спартак... а то моментов море, а реализовать некому(
Только в 11-м по силе чемпионате....
Аякс стоимость игроков 429 млн евро...
А у тех кому Квинси дубли и хет-трики отгружает : "Зволле" - 16 млн евро..."Фортуна" - 13 млн евро...))))
......ну как тут не быть....сверхзабивным..??...)))))
Если такой супер-ультра-мега-забивака то чтож играя в Испании за 27 игр лишь один гол забивал ????
Только в 11-м по силе чемпионате....
Аякс стоимость игроков 429 млн евро...
А у тех кому Квинси дубли и хет-трики отгружает : "Зволле" - 16 млн евро..."Фортуна" - 13 млн евро...))))
......ну как тут не быть....сверхзабивным..??...)))))
Если такой супер-ультра-мега-забивака то чтож играя в Испании за 27 игр лишь один гол забивал ????