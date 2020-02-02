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Промес набрал 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах за «Аякс»

сегодня, 21:15
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

«Аякс» с минимальным счетом обыграл ПСВ в игре 21-го тура чемпионата Нидерландов.

Единственный мяч забил полузащитник амстердамцев Квинси Промес.

Таким образом, у него уже 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах в нынешнем сезоне за «Аякс». В чемпионате Нидерландов на счету 28-летнего хавбека 11 голов и 4 голевые передачи, а в Лиге чемпионов голландец забил 4 мяча и отдал 1 ассист.

Отметим, что Промес является лучшим бомбардиром «Аякса» в нынешнем сезоне в чемпионате Голландии.

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makkie
makkie
сегодня в 21:43
Антоха просто рвёт и мечет!
Эх, такого бы игрока сейчас в Спартак... а то моментов море, а реализовать некому(
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:41
О...почти как Дзюба...
Только в 11-м по силе чемпионате....

Аякс стоимость игроков 429 млн евро...
А у тех кому Квинси дубли и хет-трики отгружает : "Зволле" - 16 млн евро..."Фортуна" - 13 млн евро...))))

......ну как тут не быть....сверхзабивным..??...)))))

Если такой супер-ультра-мега-забивака то чтож играя в Испании за 27 игр лишь один гол забивал ????
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 21:33
отлично Промес
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:29
Спартак в трудовой книжке - пропуск в любой футбольный клуб мира
112910415
112910415
сегодня в 21:28
браво, Квинси !
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