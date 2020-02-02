Промес набрал 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах за «Аякс»

сегодня, 21:15

«Аякс» с минимальным счетом обыграл ПСВ в игре 21-го тура чемпионата Нидерландов.

Единственный мяч забил полузащитник амстердамцев .

Таким образом, у него уже 20 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах в нынешнем сезоне за «Аякс». В чемпионате Нидерландов на счету 28-летнего хавбека 11 голов и 4 голевые передачи, а в Лиге чемпионов голландец забил 4 мяча и отдал 1 ассист.

Отметим, что Промес является лучшим бомбардиром «Аякса» в нынешнем сезоне в чемпионате Голландии.