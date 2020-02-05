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Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

сегодня, 13:00

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В течение последних семи лет Чистяков работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. 32-летний специалист является выпускником Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он свободно владеет английским, испанским и португальским языками.

Отметим, что сейчас «Спартак» проводит тренировочный сбор в Катаре. Накануне стало известно, что тренировку команды посетил наставник сборной России Станислав Черчесов.  

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:26
Гинер отпускает от себя только по 2-м причинам....
1.За очень большие деньги...
2.При ненадобности и ненужности...

....и тут явно не первый вариант...)))
Эльмот
Эльмот
сегодня в 15:59
Отселектирует свиней в пердив.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
сегодня в 15:51
И Выдра с ним придёт?
Она изменила вам со Скунсом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:49
Теперь я знаю,кто виновник постоянного ухудшения ситуации в ЦСКА в эти годы! Но в "Спартаке" он будет эффективнее работать,конечно! Ну как тот председатель разваливающегося колхоза на отчётно-выборном собрании :"В прошлом годку мы работали плохо,а в этом будем работать ещё лучше".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
сегодня в 15:17
Привет, Петь! Да я вроде и не радуюсь) Сам не в восторге от восторгов по вашей селекции в последние годы. Слишком много промахов, пусть и бюджетных. Не знаю, какова роль Чистякова - но из удачных бы отметил лишь Влашича и возможно Ахметова. З.Ы. У нас вообще селекции не было, Цорн всех разогнал - вот, видимо, новых набираем. Врача у вас переманили, теперь вот скаута :)
Трансфер Влашича - это на 100% заслуга Гинера. Про Ахметова соглашусь
Faustello
Faustello ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:44
Троянский конь).
Лучший коммент!
Faustello
Faustello ответил 112910415
сегодня в 14:42
чтобы понять значение этого события, надо дождаться, пока выскажутся знатоки и авторитеты
))))
морозз
морозз ответил Алексей Коротеев
сегодня в 14:24
А Онопко и Спартак ? А Дзюба и Зенит ? Мир сошёл с ума !
Дзюба... это слово, которое кричит стадион в его адрес! Это позор Спартака и его тёмное пятно, воспитали перевертыша себе на память!
112910415
112910415
сегодня в 14:14
чтобы понять значение этого события, надо дождаться, пока выскажутся знатоки и авторитеты
drug01
drug01
сегодня в 14:10
Теперь дела пойдут как......в Цска !
makkie
makkie ответил LOpp
сегодня в 14:07
32-летний специалист.... главного тренеру 34 года генеральному директору 33 года главному по селекции 32 года каких-то сопляков набрали и на 10-м месте идем
Один Федун старый дурак :))))
makkie
makkie ответил armeec_♞
сегодня в 14:06
Привет Макс. Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
Привет, Петь!

Да я вроде и не радуюсь)
Сам не в восторге от восторгов по вашей селекции в последние годы. Слишком много промахов, пусть и бюджетных. Не знаю, какова роль Чистякова - но из удачных бы отметил лишь Влашича и возможно Ахметова.

З.Ы. У нас вообще селекции не было, Цорн всех разогнал - вот, видимо, новых набираем. Врача у вас переманили, теперь вот скаута :)
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:58
Будет Цорну деньги пересчитывать.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:57
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:46
    32-летний специалист....


    главного тренеру 34 года
    генеральному директору 33 года
    главному по селекции 32 года

    каких-то сопляков набрали и на 10-м месте идем
    aastik
    aastik
    сегодня в 13:42
    Не зря Финансовый университет при правительстве кончил.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 13:35
    И Выдра с ним придёт?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 13:32
    Свиньи всегда подбирают объедки...
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил makkie
    сегодня в 13:32
    Ох, вот это новость! Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
    Привет Макс.
    Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
    makkie
    makkie ответил Энцо Феррари
    сегодня в 13:25
    Мда, это просто что-то невероятное) Мой основной аккаунт был в премодерации, народ! Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
    Платочек дать?)))
    Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
    Лазуревый_Мужчина
    Лазуревый_Мужчина
    сегодня в 13:20
    Надо признать, что у ЦСКА всегда были самые лучшие трансферы с минимальными затратами. Страшно представить, что наворотит Чистяков с опытом и с такими деньгами, как у Спартака. Пожалуй, это лучшее приобретение КБ со времен Промеса.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 13:20
    а в ЦСКА знали что такой у них работал?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил морозз
    сегодня в 13:17
    Конь и в Спартак...бред какой то!
    А Онопко и Спартак ? А Дзюба и Зенит ? Мир сошёл с ума !
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари
    сегодня в 13:13
    Мда, это просто что-то невероятное) Мой основной аккаунт был в премодерации, народ!

    Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:12
    Троянский конь).
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:11
    Ох, вот это новость!
    Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 13:09
    Казачок засланный...)))
    морозз
    морозз
    сегодня в 13:07
    Конь и в Спартак...бред какой то!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    сегодня в 13:05
    Пусть в клубе будут новые Роши, Петковичи, Дедуры, Кавенаги, Де Зеувы, Эберты, Ананидзы!
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 13:04
    Это фейл...
    К гадалке не ходи
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