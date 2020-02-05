Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

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сегодня, 13:00

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В течение последних семи лет Чистяков работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. 32-летний специалист является выпускником Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он свободно владеет английским, испанским и португальским языками.

Отметим, что сейчас «Спартак» проводит тренировочный сбор в Катаре. Накануне стало известно, что тренировку команды посетил наставник сборной России .