Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
В течение последних семи лет Чистяков работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. 32-летний специалист является выпускником Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он свободно владеет английским, испанским и португальским языками.
Отметим, что сейчас «Спартак» проводит тренировочный сбор в Катаре. Накануне стало известно, что тренировку команды посетил наставник сборной России Станислав Черчесов.
1.За очень большие деньги...
2.При ненадобности и ненужности...
....и тут явно не первый вариант...)))
1.За очень большие деньги...
2.При ненадобности и ненужности...
....и тут явно не первый вариант...)))
Да я вроде и не радуюсь)
Сам не в восторге от восторгов по вашей селекции в последние годы. Слишком много промахов, пусть и бюджетных. Не знаю, какова роль Чистякова - но из удачных бы отметил лишь Влашича и возможно Ахметова.
З.Ы. У нас вообще селекции не было, Цорн всех разогнал - вот, видимо, новых набираем. Врача у вас переманили, теперь вот скаута :)
Да я вроде и не радуюсь)
Сам не в восторге от восторгов по вашей селекции в последние годы. Слишком много промахов, пусть и бюджетных. Не знаю, какова роль Чистякова - но из удачных бы отметил лишь Влашича и возможно Ахметова.
З.Ы. У нас вообще селекции не было, Цорн всех разогнал - вот, видимо, новых набираем. Врача у вас переманили, теперь вот скаута :)
главного тренеру 34 года
генеральному директору 33 года
главному по селекции 32 года
каких-то сопляков набрали и на 10-м месте идем
главного тренеру 34 года
генеральному директору 33 года
главному по селекции 32 года
каких-то сопляков набрали и на 10-м месте идем
Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи