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«Милан» летом уволит Пиоли и назначит главным тренером Рангника

сегодня, 20:16

По информации немецких СМИ, руководство «Милана» собирается отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли и назначить на эту должность Ральфа Рангника.

Сообщается, что о назначении 61-летнего немецкого специалиста будет объявлено летом этого года. Также источник отмечает, что Рангник получит полный контроль над трансферами команды, что является его условием.

Рангник известен по работе в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке», «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциге».

В текущем сезоне «Милан» идет на шестой строчке в таблице Серии А. В прошлом туре команда потеряла очки в матче с «Вероной».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:37
Милан ещё раз пять передумает.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:33
Чего ждать этого лета... когда ещё оно будет...)))
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:17
Бред! ахах
Туринское радио работает((
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