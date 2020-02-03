«Милан» летом уволит Пиоли и назначит главным тренером Рангника

сегодня, 20:16

По информации немецких СМИ , руководство «Милана» собирается отправить в отставку главного тренера и назначить на эту должность .

Сообщается, что о назначении 61-летнего немецкого специалиста будет объявлено летом этого года. Также источник отмечает, что Рангник получит полный контроль над трансферами команды, что является его условием.

Рангник известен по работе в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке», «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциге».

В текущем сезоне «Милан» идет на шестой строчке в таблице Серии А. В прошлом туре команда потеряла очки в матче с «Вероной».