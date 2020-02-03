«Милан» летом уволит Пиоли и назначит главным тренером Рангника

По информации немецких СМИ, руководство «Милана» собирается отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли и назначить на эту должность Ральфа Рангника.
Сообщается, что о назначении 61-летнего немецкого специалиста будет объявлено летом этого года. Также источник отмечает, что Рангник получит полный контроль над трансферами команды, что является его условием.
Рангник известен по работе в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке», «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциге».
В текущем сезоне «Милан» идет на шестой строчке в таблице Серии А. В прошлом туре команда потеряла очки в матче с «Вероной».
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