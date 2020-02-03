Спортдир «Енисея» уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним

«Енисей» прекратил сотрудничество со спортивным директором Денисом Петровским из-за того, что тот передал клубные аккаунты в социальных сетях посторонним лицам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Руководство футбольного клуба «Енисей» сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским, соответствует действительности.
Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе «Енисея» Станиславу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные, фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение.
Напомним, что недавно Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея».