Спортдир «Енисея» уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним

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«Енисей» прекратил сотрудничество со спортивным директором Денисом Петровским из-за того, что тот передал клубные аккаунты в социальных сетях посторонним лицам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство футбольного клуба «Енисей» сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ , о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским, соответствует действительности. Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе «Енисея» Станиславу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные, фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение.

Напомним, что недавно Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея».