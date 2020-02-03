Спортивный директор «Вулверхэптона» перебрался в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Спортивный директор «Вулверхэмптона» Кевин Телвелл покинул свою должность и решил перебраться в США, где ему сделал предложение «Нью-Йорк Ред Буллз».
Телвелл 11 лет назад был назначен менеджером в академии «Вулверхэмптона», в 2016 году перешел на должность спортивного директора клуба, а в августе 2019 года вошел в совет директоров клуба.
Переезд Телвелла в США стал вынужденным из-за семейных обстоятельств.
«Вулвс» в текущем сезоне идут на восьмом месте в таблице АПЛ. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».