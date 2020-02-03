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Спортивный директор «Вулверхэптона» перебрался в «Нью-Йорк Ред Буллз»

сегодня, 20:52

Спортивный директор «Вулверхэмптона» Кевин Телвелл покинул свою должность и решил перебраться в США, где ему сделал предложение «Нью-Йорк Ред Буллз».

Телвелл 11 лет назад был назначен менеджером в академии «Вулверхэмптона», в 2016 году перешел на должность спортивного директора клуба, а в августе 2019 года вошел в совет директоров клуба.

Переезд Телвелла в США стал вынужденным из-за семейных обстоятельств.

«Вулвс» в текущем сезоне идут на восьмом месте в таблице АПЛ. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 21:05
Удачи.
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