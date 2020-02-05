Гендиректор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас полгода»

Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил информацию о том, что калининградский клуб интересуется нападающим «Зенита» .

Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит.