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Гендиректор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас полгода»

сегодня, 15:59

Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил информацию о том, что калининградский клуб интересуется нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит.

Отметим, что ранее информацию об интересе «Балтики» к Кокорину прокомментировал агент игрока.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:45
Кокорин идёт на расхват
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
сегодня в 16:40
Над такими предложениями не думают...
Балтика не Сельта какая нибудь...
LOpp
LOpp
сегодня в 16:28
в Балтику два раза не зовут
Sunny.
Sunny.
сегодня в 16:24
надо соглашаться
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:19
Пошёл на ИКС.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:13
Кто только Сашу не зовет
superbad
superbad
сегодня в 16:03
По нашей лиге - слишком просто. Даже не в том дело, что все клубы знакомы - так они ещё и видны)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 16:00
Не по зубам Кокорин Балтике.
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