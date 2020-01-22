Финал мстителей. РФС против РПЛ

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«Соккер.ру» интересно, сменят ли любимчика клубов Прядкина? И кто может стать президентом РПЛ ?

Дюков решил пнуть клубы за тихое досрочное единогласное переизбрание Прядкина еще на пять лет. Или намекает на замену? Еще когда будущего главу РФС уговаривали единогласно выиграть выборы, то были слухи, что Геркус из «Локомотива» подменит Прядкина на посту главного в РПЛ .

Сейчас имена кандидатов совсем другие, но попытка разбавить болото технократами – тренд последних дней. О нем напомнили, ведь когда вопрос с расширением лиги был закрыт, клубы неожиданно переизбрали Прядкина - правит РПЛ с 2007 года.

Все проголосовали «за» новую пятилетку. Зачем? Хотели задобрить человека, который якобы был против расширение лиги? Скорее всего. А мелочь, вроде законности досрочных выборов, не шибко интересовала. Тут скорее к Прядкину подлизались, накликав беду.

Клубам плевать, что календарь в РПЛ исправили только благодаря энтузиазму сторонних людей. Не важно, что у ряда новичков проблемы со стадионами и финансами. Дурной тон считать, сколько клубов погибло, аудит придумали сатанисты. Прядкин «судейскую тему не поднимал», но клубы ему и это простили.

Вашим любимым командам на все это плевать с 2007 года. Сергей Геннадьевич всех устраивает, кроме РФС . Почему Дюков может быть заинтересован в отставке? Ответ очевиден – если на посту окажется «свой человек», желательно, чтобы болел за петербургский клуб с первого класса, как Геркус, то и лигой, и федерацией будут править менеджеры из Санкт-Петербурга.

Не то чтобы Прядкин был врагом «лазурных», но и враждовать с другими клубами не спешит. Или РФС просто не понравилось, что их не спросили и досрочно переизбрали? Тогда тут вопрос личного укола, нежели за футбольную державу обидно. И одновременно, что хорошего для РПЛ за 12 с копейками лет сделал именно Прядкин?

Вырос ли высший российский дивизион в 21 веке, стал ведущим в мире? Судя по независимым оценкам – недавно деградировал, стал седьмым в рейтинге УЕФА . Потеряна третья путевка в ЛЧ со следующего сезона. Вроде бы, не совсем прямая работа Прядкина? Да, но президент хвастался именно шестым местом, когда его попросили назвать личные достижения.

Международная федерация футбольной истории и статистики поставила РПЛ на 26-е место в мире, ниже Эквадора, Туниса, Сербии и Кипра. И ниже украинского чемпионата, где двенадцать клубов, десять из которых – бедные. С финансами у РПЛ тоже не сложилось – не платят клубам огромные деньги, удачно продавая права на контент.

С идеальным юридическим наполнением вечная беда – регламенты обычно каждый год радуют «дырами». Президента переизбрали, похоже, нарушив свой же закон – отсюда желание РФС ткнуть в это носом. С лимитом провал, отмену вовремя не продавили. Перешли от плохого варианта к еще худшему, ведь на лавке будут сидеть лимитчики.

Какие у Сергея Прядкина конкретные личные достижения на посту президента РПЛ ? Лига точно процветает и готова к расширению? И почему тогда клубы, если достижений нет, за него горой? Похоже, дело в непринятии будущего босса из «Зенита» и принятии нынешнего порядка вещей.

В этой истории не видно профессионала, который всей душой за развитие российского футбола. Дюков не так давно руководит, чтобы понимать все тонкости, а вот Алаев – генеральный секретарь РФС , на которого обычно сбрасывают всю сложную работу, прямо сказал – экономической базы для расширение РПЛ нет.

Верите, что у господина Прядкина за год получится то, что не вышло за тридцать лет? А вот клубы – верят. Два года назад своими достижениями президент называл отсутствие банкротов в РПЛ – «Кубань», «Амкар» или «Тосно» согласятся. Так что не так страшен Сергей Геннадиевич – ничего особенного не делает, как полагается чиновнику, который хочет править вечно, как те, кто за него единогласно голосуют.

В 2007 году за Прядкина отдали все голоса, он был единственным кандидатом на выборах. Сейчас та же история – прошли выборы без выбора. Но если попытка РФС усомниться в их легитимности – желание передать привет, то в этом тоже ничего нового и хорошего. Всем названным выше пора подумать хотя бы. Понятно, что если бы клубы не хотели иметь во главе РПЛ человека, с которым приятно договариваться, то поставили бы на технократа.

Но пока деньги из бюджета капают – у клубов нет стимула зарабатывать. Они, конечно, глупо поступают, что даже Прядкина, которого давно знают, не заставляют пошевелиться – например, попробовать при поддержке как раз Дюкова донести мысль, что во всех странах телевидение приносит больший доход футбольной лиге, а российский особый путь ведет к банкротству.

Как видим по результатам голосования, Сергей Геннадиевич всех устраивает, поскольку ровно такой, как 99 % футбольных менеджеров в стране. Проверенного человека никто ради Алаева, Геркуса и, тем более, Митрофанова, не выбросит за борт. Тут клубы, быть может, даже правы. Не факт, что сменщик будет круче, разве что в Алаева можно поверить, но только если Дюков лично зайдет в офис «Газпром-Медиа» и выбьет РПЛ крутой телевизионный контракт – а момент удачный, глава холдинга как раз стал вице-премьером.

А вот если РФС просто отменят выборы, чтобы их провели по процедуре, но с тем же результатом - один кандидат Прядкин и единогласная победа, то ничего не изменится. Слишком много безразличных в российском футболе, чтобы верить в качественную смену правительства лиги.

Клубы ведь глотают обычно все, чем их РПЛ кормит, а кормит она их как военнопленных – крохами. Всегда интересно, когда человек на посту с 2007 года, это он так хорош, что выигрывает выборы единогласно или просто поле настолько зачищено, что он один кандидат? Ребята из РФС возмутились, что клубы без их разрешения переизбрали Прядкина еще на 5 лет.

Похоже на мелкую месть клубов – то ли за арбитров, то ли за лимит. Ответная реакция тоже несерьезная. У РФС нет человека, который выиграет выборы у нынешнего главы лиги. Проще говоря, война без войны. Жертв не будет, но будет понимание, что Дюков не личный фанат Прядкина. Но только если последнему прикажут уйти в отставку, например, по состоянию здоровья – в РПЛ может прийти человек, связанный с главой РФС , например, Алаев, Геркус или Митрофанов.

Во всех остальных случаях результаты выборов останутся в силе, а Прядкин дальше будет рассказывать, что его лига – одна из лучших в Европе. В принципе, верно, отставание от топ-5 не означает, что у РПЛ нет козырей в борьбе с рядом других чемпионатов. Но беда в полной нищете и отсутствии малейшего намека на финансовое планирование.

Даже выборы прошли странно – не было на повестке дня, но представители одного клуба вдруг выступили с инициативой, а ее радостно поддержали абсолютно все, в том числе, человек из «Зенита». Абсурдная ситуация, словно РФС не против Прядкина выступает, а обиделись, что их не предупредили о решении провести досрочные выборы. И уж точно попытка запихнуть в РПЛ Митрофанова не будет продиктована желанием найти сильного менеджера.

Понятно, что осколки нелепых перемен полетят в клубы, часть из которых уже приговорена – лимит и расширение зашибет 2-3 команды, а поскольку именно в РФС проводят лицензирование, то обо всем бардаке знают не хуже Прядкина. Можно лишь удивиться, что все 16 клубов считают Сергея Геннадиевича эффективным менеджером. Видать, не нужно зарабатывать, небеса посылают столько денег, сколько нужно.

Понимающий человек во главе такой странной организации без целей никому до вчера не мешал. Но если у Прядкина появится личный враг в лице Дюкова, не спешите ставить на опытного бойца. Вот только цель отставки и замены смущает – не похоже, что легитимность перевыборов ставят под сомнение, чтобы представить гения, который найдет способ привлечь небывалые доселе инвестиции.

Если у РФС есть козырь, который заставит клубы передумать, то им нужно его положить на стол. Прядкина одобряют, поскольку привыкли, но стоит его потенциальному сопернику предложить план, как привлечь в разы больше денег – даже Цорн проголосует за другого кандидата. Сергей Геннадиевич понимает, что пока личные отношения клубам важнее бизнеса, ведь они приносят деньги.