Гинер: «Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о влиянии российского предпринимателя Алишера Усманова на клуб.

Что касается того, что наши трансферы связывают с Усмановым, то он мой близкий друг. Договариваются о трансферах клубы. Усманов хорошо разбирается в футболе, его советы воспринимаются серьезно. Он очень много помогает: советами, связями. Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю.

О том, чтобы он стал партнером, мы не говорили. Сейчас появятся новые партнеры, которые с удовольствием начнут выкупать какую-то часть у ВЭБа.