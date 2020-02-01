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Гинер: «Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю»

сегодня, 17:50

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о влиянии российского предпринимателя Алишера Усманова на клуб.

Что касается того, что наши трансферы связывают с Усмановым, то он мой близкий друг. Договариваются о трансферах клубы. Усманов хорошо разбирается в футболе, его советы воспринимаются серьезно. Он очень много помогает: советами, связями. Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю.

О том, чтобы он стал партнером, мы не говорили. Сейчас появятся новые партнеры, которые с удовольствием начнут выкупать какую-то часть у ВЭБа.

Был ли когда-то близок к продаже ЦСКА? Мне никогда этого не предлагали. Я должен заниматься и вести это дело.

Напомним, ранее Алишер Усманов приобрел у «Эвертона» права на название нового стадиона клуба.

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SHMEL
SHMEL ответил Гавроша
сегодня в 18:23
Народных денег в название английских стадионов.
Ну газстрем-то в этом вопросе горздо более продвинутый...
Гавроша
Гавроша ответил SHMEL
сегодня в 18:21
Усманов очень много вкладывается в спорт и в благотворительность.Уважаю его.
Народных денег в название английских стадионов.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:04
Усманов очень много вкладывается в спорт и в благотворительность.Уважаю его.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:01
Слинял Усманов из страны заранее:
Большое видится на расстоянии.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:58
Респект и уважуха!!!!
beefs
beefs
сегодня в 17:56
Усманов хороший помощник...
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