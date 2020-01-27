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Паратичи высказался о возможном уходе Де Шильо и Джана из «Ювентуса»

сегодня, 00:14

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в общении со Sky Sport Italia подтвердил информацию о том, что защитник Маттиа Де Шильо и хавбек Эмре Джан могут покинуть клуб в январе.

Обмен Де Шильо на Курзава – гипотеза. Увидим в следующие несколько дней, возможно ли это. Эмре Джан – важный игрок, мы будем счастливы, если он останется. Вместе с тем, если мы найдем подходящее решение для всех заинтересованных сторон, он может уйти.

Напомним, ранее СМИ сообщили о потенциальном обмене Де Шильо на защитника «Пари Сен-Жермен» Лайвена Курзава. Отмечалось, что «Юве» и ПСЖ практически согласовали условия сделки.

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