Паратичи высказался о возможном уходе Де Шильо и Джана из «Ювентуса»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в общении со Sky Sport Italia подтвердил информацию о том, что защитник Маттиа Де Шильо и хавбек Эмре Джан могут покинуть клуб в январе.
Обмен Де Шильо на Курзава – гипотеза. Увидим в следующие несколько дней, возможно ли это. Эмре Джан – важный игрок, мы будем счастливы, если он останется. Вместе с тем, если мы найдем подходящее решение для всех заинтересованных сторон, он может уйти.
Напомним, ранее СМИ сообщили о потенциальном обмене Де Шильо на защитника «Пари Сен-Жермен» Лайвена Курзава. Отмечалось, что «Юве» и ПСЖ практически согласовали условия сделки.