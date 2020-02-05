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«Реймс» избежал поражения в матче с «Ниццой»

вчера, 22:55
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс1 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

«Реймс» сыграл вничью с «Ниццей» в игре 23-го тура Лиги 1. «Красно-белые» (33 очка) занимают седьмую строчку в таблице, «орлята» (тоже 33 балла) - восьмые.

Реймс, стадион Огюст Делоне

«Реймс» - «Ницца» 1:1 (0:0)
Голы: Абдельхамид 77 - Лис-Мелу 50

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Кассама, Шавалерен, Диа, Дингом, Кафаро (Кутеса 23), Сирхейс (Мбуку 13)
Главный тренер: Гуйон Давид.

«Ницца»: Бенитес, Эрей, Данило, Данте, Сарр, Будауи (Ваге 87), Тюрам-Ульен (Бюрнер 74), Лис-Мелу, Ганаго, Клод Морис, Дольберг (Дурмиси 73)
Главный тренер: Виейра Патрик.

Предупреждения: Кассама 72, Шавалерен 78

Судья: Вателье Эрик.

В предыдущей встрече «Ницца» обыграла «Лион».

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил ПерекатиПоле
вчера в 22:59
Дайте випку по братски. Зареган с лохматого года на ресурсе.
Добрый день. К сожалению не можем. Из за троллинга.
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