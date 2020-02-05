«Реймс» избежал поражения в матче с «Ниццой»

«Реймс» сыграл вничью с «Ниццей» в игре 23-го тура Лиги 1. «Красно-белые» (33 очка) занимают седьмую строчку в таблице, «орлята» (тоже 33 балла) - восьмые.
Реймс, стадион Огюст Делоне
«Реймс» - «Ницца» 1:1 (0:0)
Голы: Абдельхамид 77 - Лис-Мелу 50
«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Кассама, Шавалерен, Диа, Дингом, Кафаро (Кутеса 23), Сирхейс (Мбуку 13)
Главный тренер: Гуйон Давид.
«Ницца»: Бенитес, Эрей, Данило, Данте, Сарр, Будауи (Ваге 87), Тюрам-Ульен (Бюрнер 74), Лис-Мелу, Ганаго, Клод Морис, Дольберг (Дурмиси 73)
Главный тренер: Виейра Патрик.
Предупреждения: Кассама 72, Шавалерен 78
Судья: Вателье Эрик.
В предыдущей встрече «Ницца» обыграла «Лион».