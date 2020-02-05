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«Монпелье» упустил победу в игре с «Метцем»

сегодня, 22:50
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье1 : 1Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

«Монпелье» не смог обыграть «Метц» во встрече 23-го тура Лиги 1. «Паладины» (34 очка) располагаются на пятом месте в турнирной таблице, «Темно-бордовые» (27 баллов) - шестнадцатые.

Монпелье, стадион Стад де ля Моссон

«Монпелье» - «Метц» 1:1 (1:0)
Голы: Саванье 13 - Булайя 80 Нереализованный пенальти: - Диалло 21

«Монпелье»: Рульи, Ле Таллек, Хилтон, Конгре, Суке, Ферри (Самбиа 86), Саванье, Ойонго (Ристич 71), Молле, Ляборд (Юн 89), Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

«Метц»: Укиджа, Бронн, Бойе, Фофана, Сентонз, Гнампа Хабиб (Ангбан 65), Н'Дорам, Пажо (Булайя 74), Делен, Ньяне, Диалло
Главный тренер: Оньон Венсан.

Предупреждения: Суке 14, Ферри 39, Н'Дорам 64

Судья: Эль-Хадж Хаким.

В предыдущем туре «Монпелье» не смог доставить проблем ПСЖ.

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