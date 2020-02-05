«Монпелье» упустил победу в игре с «Метцем»

«Монпелье» не смог обыграть «Метц» во встрече 23-го тура Лиги 1. «Паладины» (34 очка) располагаются на пятом месте в турнирной таблице, «Темно-бордовые» (27 баллов) - шестнадцатые.
Монпелье, стадион Стад де ля Моссон
«Монпелье» - «Метц» 1:1 (1:0)
Голы: Саванье 13 - Булайя 80 Нереализованный пенальти: - Диалло 21
«Монпелье»: Рульи, Ле Таллек, Хилтон, Конгре, Суке, Ферри (Самбиа 86), Саванье, Ойонго (Ристич 71), Молле, Ляборд (Юн 89), Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
«Метц»: Укиджа, Бронн, Бойе, Фофана, Сентонз, Гнампа Хабиб (Ангбан 65), Н'Дорам, Пажо (Булайя 74), Делен, Ньяне, Диалло
Главный тренер: Оньон Венсан.
Предупреждения: Суке 14, Ферри 39, Н'Дорам 64
Судья: Эль-Хадж Хаким.
В предыдущем туре «Монпелье» не смог доставить проблем ПСЖ.