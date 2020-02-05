«Лион» и «Амьен» сыграли вничью

«Лион» не смог обыграть «Амьен» в матче 23-го тура Лиги 1.
«Лион» (33) занимает 6-е место, «Амьен» (20) расположился на 19-й позиции.
Лион, стадион Групама Стэдиум
Лион - Амьен 0:0
«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Денайе, Корне, Траоре (Шерки 66), де Соуза Оливейра (Тиаго Мендеш 66), Тусар, Ауар, Дембеле, Токо Экамби (Мартен 86)
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Опоку, Шеджу, Дибасси, Монкондьют (Зунгу 83), Блин, Отеро, Какута (Мендоса 76), Диабате (Корнет 80), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.
Предупреждения: Дибасси 1, де Соуза Оливейра 52, Монкондьют 60
Судья: Мигелгорри Жером.
В другом матче игрового дня «Монпелье» упустил победу в игре с «Метцем».