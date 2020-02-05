ГлавнаяНовости

«Лион» и «Амьен» сыграли вничью

вчера, 22:54
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

«Лион» не смог обыграть «Амьен» в матче 23-го тура Лиги 1.

«Лион» (33) занимает 6-е место, «Амьен» (20) расположился на 19-й позиции.

Лион, стадион Групама Стэдиум

Лион - Амьен 0:0 

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Денайе, Корне, Траоре (Шерки 66), де Соуза Оливейра (Тиаго Мендеш 66), Тусар, Ауар, Дембеле, Токо Экамби (Мартен 86)
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Опоку, Шеджу, Дибасси, Монкондьют (Зунгу 83), Блин, Отеро, Какута (Мендоса 76), Диабате (Корнет 80), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.

Предупреждения: Дибасси 1, де Соуза Оливейра 52, Монкондьют 60

Судья: Мигелгорри Жером.

В другом матче игрового дня «Монпелье» упустил победу в игре с «Метцем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реймс» избежал поражения в матче с «Ниццой»
Вчера, 22:55 Комментарии1
«Бордо» в большинстве потерял очки во встрече с «Брестом»
Вчера, 22:53 Комментарии1
«Монпелье» упустил победу в игре с «Метцем»
Вчера, 22:50 Комментарии0
«Байер» сломил сопротивление «Штутгарта» и вышел в четвертьфинал Кубка
Вчера, 22:22 Комментарии3
ЦСКА обыграл «Нордшелланд»
Вчера, 21:14 Комментарии39
«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре
Вчера, 20:04 Комментарии74
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 00:06
Лион припозорнулся.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 22:56
Дайте випку по братски. Зареган с лохматого года на ресурсе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100