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«Бордо» в большинстве потерял очки во встрече с «Брестом»

сегодня, 22:53
БрестЛоготип футбольный клуб Брест1 : 1Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

«Бордо», играя в большинстве, упустил победу в матче 23-го тура чемпионата Франции. «Жирондинцы» (31 очко) находятся на двенадцатом месте в таблице, клуб из Бреста (29 баллов) - четырнадцатые.

Брест, стадион Франсис-Ле Бле

«Брест» - «Бордо» 1:1 (0:1)
Голы: Бенито 80 (автогол) - Хванг 10 Нереализованный пенальти: Баттоккио 44

«Брест»: Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Дуверне, Бааль, Грандсер, Баттоккио (Шардонне 70), Белкебла, Отре, Кардона, Менди (Шарбонье 67)
Главный тренер: Далл'Оглио Оливье

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Пабло Кастро, Бенито, Сабали, Аит Беннассер (Майя 83), Башич, Уден (Адли 63), Де Превиль, Хванг, Бриан (Пардо 61)
Главный тренер: Соуза Паулу.

Предупреждения: Бааль 72, Кардона 79

Удаление: Кастеллетто 68

В предыдущем туре «Бордо» сыграл вничью с «Марселем».

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