«Бордо» в большинстве потерял очки во встрече с «Брестом»

«Бордо», играя в большинстве, упустил победу в матче 23-го тура чемпионата Франции. «Жирондинцы» (31 очко) находятся на двенадцатом месте в таблице, клуб из Бреста (29 баллов) - четырнадцатые.
Брест, стадион Франсис-Ле Бле
«Брест» - «Бордо» 1:1 (0:1)
Голы: Бенито 80 (автогол) - Хванг 10 Нереализованный пенальти: Баттоккио 44
«Брест»: Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Дуверне, Бааль, Грандсер, Баттоккио (Шардонне 70), Белкебла, Отре, Кардона, Менди (Шарбонье 67)
Главный тренер: Далл'Оглио Оливье
«Бордо»: Костиль, Кватенг, Пабло Кастро, Бенито, Сабали, Аит Беннассер (Майя 83), Башич, Уден (Адли 63), Де Превиль, Хванг, Бриан (Пардо 61)
Главный тренер: Соуза Паулу.
Предупреждения: Бааль 72, Кардона 79
Удаление: Кастеллетто 68
В предыдущем туре «Бордо» сыграл вничью с «Марселем».