Слуцкий: «Сильный ветер - самое худшее, что может быть для игры в футбол»

Наставник «Рубина» прокомментировал победу над сербской «Войводиной» в товарищеском матче.

Был сильный ветер, а ветер — это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело.

Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счёт обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее.

Мы определились с первым номером, просто неправильно, когда на сборах все матчи играет один вратарь. Следующую игру будет играть Дюпин, а на последнем сборе мы распределим функции между вратарями. Пока задача такая, чтобы два вратаря (между тремя трудно распределить практику) получали игровое время.