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Слуцкий: «Сильный ветер - самое худшее, что может быть для игры в футбол»

сегодня, 18:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 0Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)ВойводинаМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над сербской «Войводиной» в товарищеском матче. 

Был сильный ветер, а ветер — это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело.

Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счёт обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее.

Мы определились с первым номером, просто неправильно, когда на сборах все матчи играет один вратарь. Следующую игру будет играть Дюпин, а на последнем сборе мы распределим функции между вратарями. Пока задача такая, чтобы два вратаря (между тремя трудно распределить практику) получали игровое время.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:01
Самое худшее в футболе это тупое руководство.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:58
Ссылаться на ветер - это что-то новенькое в тренерской работе. Если ветер действительно мешал длинным "закидушкам", футболисты под руководством тренера, да и без его подсказок, должны по ходу матча сразу же перестроиться и играть в быструю перепасовку с партнерами на земле, а не в воздухе. Негоже г-ну Слуцкому "опускаться" так низко, объясняя нам, что именно ветер в чем-то мешал игре его команды.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:18
Попутный ветер - самое лучшее, что может быть.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:17
А я считал что для Лёни это хорошо - сидишь без напряга на лавке и ветер сам тебя раскачивает...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:13
Шумел камыш...деревья гнулись...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:13
в перёд к победам лёня!!!!!!!!!!!!!!
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 19:08
Вот и отмазки пошли!)
Romkurch
Romkurch
сегодня в 18:59
Самое худшее в футболе тренер неудачник.
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