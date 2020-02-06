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Чалов: «Игры на сборах всегда получаются сложными»

сегодня, 18:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)НордшелландМатч завершен

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу москвичей над датским «Нордшелландом» в рамках товарищеского матча.

Игры на сборах всегда получаются сложными, но мы к этому были готовы. Думаю, провели хороший матч.

Понравилась команда, с которой встречались, у них есть пара очень хороших футболистов. Можно сказать, пришлось непросто, однако наша победа закономерна. Мы использовали свои моменты и могли забить еще.

Как оценю уровень готовности команды на данный момент? Думаю, оценивать его пока рано, только второй сбор подходит к концу. Давайте поговорим об этом на третьем сборе.

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 20:10
С такой зарплатой жаловаться на трудности не корректно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:09
Хорошо парни работают на сборах.Осталось закрепить победами в чемпионате.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:16
чалов -футбол это не твоё!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 19:06
Прямо как в чемпионате
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:57
На сборах игры сложные, а в чемпионате будут ещё сложнее, Привыкай и давай забивай.
Заждались твоих голов.
Doktor S
Doktor S
сегодня в 18:54
У Чалова каждая игра сложная, давно с напрягом играет.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:49
Товарняк прошел и забыт уже!
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