Чалов: «Игры на сборах всегда получаются сложными»

Форвард ЦСКА прокомментировал победу москвичей над датским «Нордшелландом» в рамках товарищеского матча.

Игры на сборах всегда получаются сложными, но мы к этому были готовы. Думаю, провели хороший матч.

Понравилась команда, с которой встречались, у них есть пара очень хороших футболистов. Можно сказать, пришлось непросто, однако наша победа закономерна. Мы использовали свои моменты и могли забить еще.

Как оценю уровень готовности команды на данный момент? Думаю, оценивать его пока рано, только второй сбор подходит к концу. Давайте поговорим об этом на третьем сборе.