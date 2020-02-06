ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Важно, что ЦСКА в конце всех матчей наращивает движение»

сегодня, 13:23

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеских матчей с «Нордшелландом» (2:0) и «Ориуэлой» (2:0).

Мне такие матчи, как с «Нордшелландом», и очень нравятся, и в то же время не нравятся. Здесь соперник нас высоко и агрессивно встречает, нам было тяжело начинать атаки. Если мы хорошо проходили первую линию прессинга, то создавали достаточно неплохие моменты. Очень высокая интенсивность. Сыграли 90 минут в достаточно хорошем ритме, Акинфеев нас выручил в начале второго тайма. Инициатива была больше у соперника, но ЦСКА создал больше моментов.

Матч с «Ориуэлой» был немного другим, все-таки вечером другая атмосфера, быстрый мяч и другой соперник. Важно, что мы в конце всех матчей наращивали движение. Мне не очень нравится, когда ребята выходят на 45 минут в товарищеских встречах: только ритм берем, и игра заканчивается. Поэтому вернулись к тому, что играем девяносто минут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дивеев: «Голы Влашича на сборах? Главное, чтобы он в сезоне забивал»
Сегодня, 13:36 Комментарии6
Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»
Сегодня, 11:50 Комментарии13
Онопко: «Ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе»
Сегодня, 10:20 Комментарии9
Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»
Сегодня, 09:21 Комментарии28
Ари: «Впервые в сборную России меня позвал Капелло»
Сегодня, 02:51 Комментарии4
Тимощук: «Первый сбор был самый тяжелый»
Сегодня, 00:21 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Великолепный
сегодня в 13:52
Стукнет в апреле 34... Как бы дорого не обошлась эта трудовая коммуна беспризорников лол
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:48
Это радует, в концовке матча не сбавляют,
а наоборот добавляют.
И играют уже 90 минут без замен,
да ещё на фоне больших нагрузок.
Эльмот
Эльмот
сегодня в 13:34
Как в матче с Лудогорцем?
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 13:33
Движение по кругу? Мелкую моторику?)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:32
Мне вчерашние игры в целом тоже понравились.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:27
Вчера смотрел игру и в очередной раз возникает вопрос, когда уберём Облякова?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:25
все идет по плану
Doktor S
Doktor S
сегодня в 13:25
Пока похоже только на движение в сторону спартака.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100