Ганчаренко: «Важно, что ЦСКА в конце всех матчей наращивает движение»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги товарищеских матчей с «Нордшелландом» (2:0) и «Ориуэлой» (2:0).

Мне такие матчи, как с «Нордшелландом», и очень нравятся, и в то же время не нравятся. Здесь соперник нас высоко и агрессивно встречает, нам было тяжело начинать атаки. Если мы хорошо проходили первую линию прессинга, то создавали достаточно неплохие моменты. Очень высокая интенсивность. Сыграли 90 минут в достаточно хорошем ритме, Акинфеев нас выручил в начале второго тайма. Инициатива была больше у соперника, но ЦСКА создал больше моментов.

Матч с «Ориуэлой» был немного другим, все-таки вечером другая атмосфера, быстрый мяч и другой соперник. Важно, что мы в конце всех матчей наращивали движение. Мне не очень нравится, когда ребята выходят на 45 минут в товарищеских встречах: только ритм берем, и игра заканчивается. Поэтому вернулись к тому, что играем девяносто минут.