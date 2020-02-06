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Кокорин: «Здоровье в полном порядке»

сегодня, 17:13

Форвард «Зенита-2» Александр Кокорин признался, что не испытывает проблем со здоровьем.

Здоровье в полном порядке. Моё будущее сейчас зависит только от меня.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин». 

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:29
здоровья хватит на то что стулом по Пакам вдарить????)))
вобще мне кажется это была подстава, нарвались хз на водителя хз кого, хз что там делал такой в такое время принципиальный ПАК, который не берет денег))) НЕ спорю Кокорин вышел отмарозком, играла бухло в нем, дальше все двигали пешки пока не нарвались на ПАКА в утром))) ЗАМАНУХА
Charismatic
Charismatic ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:24
"Моё будущее сейчас зависит только от меня."... Долгий непрекращающийся хохот...в некоторых московских кабинетах....
Газпром переехал в Москву?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:23
"Моё будущее сейчас зависит только от меня."...
Долгий непрекращающийся хохот...в некоторых московских кабинетах....
wingback
wingback
сегодня в 18:18
А когда какора под нарами сидел, писали что инвалид...
ArgonS
ArgonS
сегодня в 17:57
Удачи Кокорину!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:56
Осталось посмотреть его в серьезном матче.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:55
А как же колено? Ноги ведь мог лишиться,по версии адвокатов.Вот что делает загазованный воздух свободы!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:41
Дураки всегда очень здоровые...
Grey33
Grey33
сегодня в 17:34
Правильно, Кокошка, здоровье должно быть на первом месте.
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