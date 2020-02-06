Кокорин: «Здоровье в полном порядке»

Форвард «Зенита-2» Александр Кокорин признался, что не испытывает проблем со здоровьем.
Здоровье в полном порядке. Моё будущее сейчас зависит только от меня.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».
Форвард «Зенита-2» Александр Кокорин признался, что не испытывает проблем со здоровьем.
Здоровье в полном порядке. Моё будущее сейчас зависит только от меня.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».
вобще мне кажется это была подстава, нарвались хз на водителя хз кого, хз что там делал такой в такое время принципиальный ПАК, который не берет денег))) НЕ спорю Кокорин вышел отмарозком, играла бухло в нем, дальше все двигали пешки пока не нарвались на ПАКА в утром))) ЗАМАНУХА
вобще мне кажется это была подстава, нарвались хз на водителя хз кого, хз что там делал такой в такое время принципиальный ПАК, который не берет денег))) НЕ спорю Кокорин вышел отмарозком, играла бухло в нем, дальше все двигали пешки пока не нарвались на ПАКА в утром))) ЗАМАНУХА
Долгий непрекращающийся хохот...в некоторых московских кабинетах....
Долгий непрекращающийся хохот...в некоторых московских кабинетах....