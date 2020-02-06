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Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»

сегодня, 11:50

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем самочувствии и работе на сборах команды в Катаре.

В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности. Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова».

Накануне Павел отметился забитым голом и результативной передачей в матче против «Партизана». 

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
сегодня в 12:32
Так себя разукрасить можно только при отсутствии мозгов или быть воспитанником ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:29
В отличии от Кокорина у Мамаева мозги есть.
max74
max74
сегодня в 12:28
Удачи
Аpбитр
Аpбитр ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:05
Добрый день.... Просьба рассмотреть заявку на "VIP"...
Добрый.
Одобрили на пол года.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:58
Наверное пока ещё не получал люлей от него.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:56
Теперь Карпин сидит и думает хорошо это или плохо...)))
На сколько я понимаю,по первым сборам Зенита....Кокорину тоже нравилось работать с Семаком....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:54
А Кокорину не нравится работать с миллером.
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