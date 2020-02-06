Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем самочувствии и работе на сборах команды в Катаре.
В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности. Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова».
Накануне Павел отметился забитым голом и результативной передачей в матче против «Партизана».
Одобрили на пол года.
Одобрили на пол года.
На сколько я понимаю,по первым сборам Зенита....Кокорину тоже нравилось работать с Семаком....
На сколько я понимаю,по первым сборам Зенита....Кокорину тоже нравилось работать с Семаком....