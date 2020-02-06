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Онопко: «Ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе»

сегодня, 10:20

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что порой поддается эмоциям, тренируясь вместе с молодыми футболистами.

Когда выходишь на поле, ты – тренер. Но, надевая манишку и играя за команду, совсем по-другому себя чувствуешь. Я ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе, хоть в любой другой игре. Это в крови. В игре забываешь, что ты тренер, эмоции перехлёстывают. Я не могу по-другому. 

Когда играю, эмоции переполняют, серьёзно отношусь к каждому моменту. Но никогда не ударю специально и травму никому умышленно не нанесу. Стараюсь сыграть по-игровому, чтобы они были готовы к жёсткому приёму в игре. 

Иногда ребята чуть-чуть обижаются, но уже через три секунды всё нормально. Я за то, чтобы они тоже шли в отбор по-настоящему, как в игре. Фулл-контакт. На поле все равны.

Недавно Виктор Савельевич подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора ЦСКА в Кампоаморе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 11:03
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:22
    Добрый день....
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