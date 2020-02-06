Онопко: «Ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе»

Тренер ЦСКА рассказал, что порой поддается эмоциям, тренируясь вместе с молодыми футболистами.

Когда выходишь на поле, ты – тренер. Но, надевая манишку и играя за команду, совсем по-другому себя чувствуешь. Я ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе, хоть в любой другой игре. Это в крови. В игре забываешь, что ты тренер, эмоции перехлёстывают. Я не могу по-другому.

Когда играю, эмоции переполняют, серьёзно отношусь к каждому моменту. Но никогда не ударю специально и травму никому умышленно не нанесу. Стараюсь сыграть по-игровому, чтобы они были готовы к жёсткому приёму в игре.

Иногда ребята чуть-чуть обижаются, но уже через три секунды всё нормально. Я за то, чтобы они тоже шли в отбор по-настоящему, как в игре. Фулл-контакт. На поле все равны.