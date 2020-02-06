Дивеев: «Голы Влашича на сборах? Главное, чтобы он в сезоне забивал»

Защитник ЦСКА поделился мнением о победе над «Нордшелландом» в товарищеском матче, а также порассуждал о результативной игре хавбека команды , который в этом межсезонье отметился 4 мячами.

Игра была хорошей. Единственная сложность — мы были уставшими после вчерашней тренировки. Ничего страшного, это футбол. Мы реализовали свои моменты, у соперников, насколько я помню, был всего один шанс забить.

Результативность Влашича? Главное, чтобы он в сезоне забивал. Радует, что с каждым днём, с каждой тренировкой команда выглядит всё более сыгранной.