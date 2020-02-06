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Дивеев: «Голы Влашича на сборах? Главное, чтобы он в сезоне забивал»

сегодня, 13:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)НордшелландМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о победе над «Нордшелландом» в товарищеском матче, а также порассуждал о результативной игре хавбека команды Николы Влашича, который в этом межсезонье отметился 4 мячами.

Игра была хорошей. Единственная сложность — мы были уставшими после вчерашней тренировки. Ничего страшного, это футбол. Мы реализовали свои моменты, у соперников, насколько я помню, был всего один шанс забить.

Результативность Влашича? Главное, чтобы он в сезоне забивал. Радует, что с каждым днём, с каждой тренировкой команда выглядит всё более сыгранной.

Ранее об итогах товарищеских матчей поговорил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил SHMEL
сегодня в 13:56
Хорошо бы Караева оставили в ЦСКА.
На сборах здорово себя проявляет
SHMEL
SHMEL ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 13:55
У меня вопрос к трём фанатам цска. А в цска когда-то играл серебряный призёр Чемпионата мира по футболу?
В нашем составе играл бронзовый призер олимпиады и победитель кубка конфедераций в одном лице.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:50
Надеюсь у нас будет кому забивать.Если вдруг не попрет у Чалова,есть Влашич.У Николы не пойдет,подстрахуют Шкурин с Караевым (очень надеюсь, что его подпишут).А еще забивают Сигурдсон, Ахметов, да много кто в ЦСКА может забить.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:45
Ждём голов от Влашича в сезоне.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 13:44
У меня вопрос к трём фанатам цска. А в цска когда-то играл серебряный призёр Чемпионата мира по футболу?
Gurben
Gurben
сегодня в 13:37
Главное, чтобы не убежал.
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