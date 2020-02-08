«Вильярреал» потерял очки в матче с «Вальядолидом»

«Вильярреал» сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче 23-го тура Примеры. «Желтая субмарина» набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Вальядолид» занимает 15-е место (26 баллов).
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» - «Вильярреал» 1:1 (1:0)
Голы: Алькарас 15 - Морено 54
«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Рауль Гарсия, Плано (Бен Арфа 78), Мичел, Алькарас, Тони Суарес (Эрвиас 65), Рамирес (де ла Фуэнте 70), Унал
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори, Пенья, Гомес (Онтиверос 84), Тригерос, Иборра, Касорла, Морено, Алькасер (Чуквуэзе 72)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Альбиоль 41, Тони Суарес 58, Мойано Лугано 58, Иборра 60, Пенья 71, Рауль Гарсия 78
Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.
Отметим, что ранее «Леванте» победил «Леганес» в матче 23-го тура чемпионата Испании.