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Гол Пайета помог «Марселю» обыграть «Тулузу»

сегодня, 21:26
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Марсель» с минимальным счетом обыграл «Тулузу» в игре 24-го тура Лиги 1. Провансальцы (49 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «фиалки» (13 баллов) - последние.

Марсель, стадион Велодром

Марсель - Тулуза 1:0 (0:0)
Голы: Пайет 51

«Марсель»: Манданда, Сарр, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Лопес (Стротман 78), Камара, Сансон (Сакаи 86), Радоньич (Хауи 67), Жермен, Пайет
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Тулуза»: Калинич (Рейне 37), Морейра, Габриэльсен, Диаките, Силла, Сангаре, Буасгард (Адли 70), Коне, Макенго, Саид (Тауи 78), Лейя
Главный тренер: Занко Денис.

Предупреждения: Гонсалес 15, Макенго 61, Силла 71

Судья: Фраппар Стефани.

В другом матче дня «Хетафе» разгромил «Валенсию» в чемпионате Испании.

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