Гол Пайета помог «Марселю» обыграть «Тулузу»

«Марсель» с минимальным счетом обыграл «Тулузу» в игре 24-го тура Лиги 1. Провансальцы (49 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «фиалки» (13 баллов) - последние.
Марсель, стадион Велодром
Марсель - Тулуза 1:0 (0:0)
Голы: Пайет 51
«Марсель»: Манданда, Сарр, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Лопес (Стротман 78), Камара, Сансон (Сакаи 86), Радоньич (Хауи 67), Жермен, Пайет
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
«Тулуза»: Калинич (Рейне 37), Морейра, Габриэльсен, Диаките, Силла, Сангаре, Буасгард (Адли 70), Коне, Макенго, Саид (Тауи 78), Лейя
Главный тренер: Занко Денис.
Предупреждения: Гонсалес 15, Макенго 61, Силла 71
Судья: Фраппар Стефани.
В другом матче дня «Хетафе» разгромил «Валенсию» в чемпионате Испании.