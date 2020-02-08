Дортмундская «Боруссия» уступила «Байеру»

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Байеру» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (39) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Байер» (37) - пятый.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Боруссия» 4:3 (2:2)
Голы: Фолланд 20, Фолланд 43, Бэйли 81, Ларс Бендер 82 - Хуммельс 22, Джан 33, Геррейру 65
«Байер»: Градецки, Та, Ларс Бендер, Тапсоба, Беллараби (Вайзер 46), Амири (Драгович 89), Свен Бендер, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли 71), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи (Азар 86), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витсель, Джан (Гетце 87), Хакими, Брандт (Рейна 46), Санчо, Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Бендер 35, Геррейру 39, Фолланд 67
Судья: Шмидт Маркус.
Ранее «Шальке» сыграл вничью с «Падерборном».
В результате очередной обсёр. Фавр - аут!
В результате очередной обсёр. Фавр - аут!
Хорошая атака и просто отвратительная игра в обороне.
Хорошая атака и просто отвратительная игра в обороне.
Матч конечно получился захватывающий!!!
Матч конечно получился захватывающий!!!
Незнаю кто будет платить за Хаверца 80+ лямов, парень и на 20 не наиграл в таком то матче, где было кучу возможностей проявить себя.
из интересного - Холланд не зря Райолу агентом взял, парень то не так прост, любит людей в спину потолкать цинично..
Незнаю кто будет платить за Хаверца 80+ лямов, парень и на 20 не наиграл в таком то матче, где было кучу возможностей проявить себя.
из интересного - Холланд не зря Райолу агентом взял, парень то не так прост, любит людей в спину потолкать цинично..
Спасибо командам
Аспириновых с победой!
Спасибо командам
Аспириновых с победой!