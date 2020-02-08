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Дортмундская «Боруссия» уступила «Байеру»

сегодня, 22:24
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Байеру» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (39) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Байер» (37) - пятый.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Боруссия» 4:3 (2:2)
Голы: Фолланд 20, Фолланд 43, Бэйли 81, Ларс Бендер 82 - Хуммельс 22, Джан 33, Геррейру 65

«Байер»: Градецки, Та, Ларс Бендер, Тапсоба, Беллараби (Вайзер 46), Амири (Драгович 89), Свен Бендер, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли 71), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи (Азар 86), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витсель, Джан (Гетце 87), Хакими, Брандт (Рейна 46), Санчо, Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Бендер 35, Геррейру 39, Фолланд 67

Судья: Шмидт Маркус.

Ранее «Шальке» сыграл вничью с «Падерборном».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Да ладно вам
сегодня в 22:39
Видели какой шикарный гол забил Джан? Стоило хомут судейский с шеи скинуть, как второе дыхание открылось. А вот Витселя основательно РПЛ подпортило, два раза промазать с двух метров по пустым воротам - Лингард в сторонке курит.
Он и в РПЛ уже пришёл тормознутым дном - одни пасы назад-поперёк после десяти касаний без малейшей попытки обострить. Якорь в центре поля для атак своей же команды. Что в Зените, что сейчас в Дортмунде, разницы никакой.
Я И Блан
Я И Блан ответил ZENIT GOAL
сегодня в 22:37
Вообще не удивлён. Всё как обычно - тупорез Фавр вместо того, чтобы гнать команду вперёд добивать соперника и забивать ещё, начинает результат удерживать, хотя команда этому барану уже полтора года нагляднейшим образом показывает чуть ли не в каждом матче, что от обороны играть НЕ УМЕЕТ! И только после пропущенных голов начинаются какие-то телодвижения, от которых уже никакого толку. Хотя могли и сравнять, если бы бельгийское тормознутое чучело реализовало свой момент. Но проиграли всё равно по делу - который раз нас наказали за трусость, раздолбайство и отсутствие внятной работы над ошибками, как команду так и тренера. Пропущенные голы даже разбирать лень - всё опять то же самое. Провалы в опорной зоне, паника в штрафной при стандартах, никто не накрывает бьющих, ошибки при попытке сделать искусственный оффсайд и т.д. В результате очередной обсёр. Фавр - аут!
Да, Дортмунд не его команда. Его команда Менхенгладбах, с которой он уничтожал Гвардиолу вместе с Баварией. Толком не давая создавать моменты.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 22:35
Вообще не удивлён. Всё как обычно - тупорез Фавр вместо того, чтобы гнать команду вперёд добивать соперника и забивать ещё, начинает результат удерживать, хотя команда этому барану уже полтора года нагляднейшим образом показывает чуть ли не в каждом матче, что от обороны играть НЕ УМЕЕТ! И только после пропущенных голов начинаются какие-то телодвижения, от которых уже никакого толку. Хотя могли и сравнять, если бы бельгийское тормознутое чучело реализовало свой момент. Но проиграли всё равно по делу - который раз нас наказали за трусость, раздолбайство и отсутствие внятной работы над ошибками, как команду так и тренера. Пропущенные голы даже разбирать лень - всё опять то же самое. Провалы в опорной зоне, паника в штрафной при стандартах, никто не накрывает бьющих, ошибки при попытке сделать искусственный оффсайд и т.д.

В результате очередной обсёр. Фавр - аут!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 22:34
Вот поэтому Боруссия и не конкурент Баварии)
Хорошая атака и просто отвратительная игра в обороне.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил Да ладно вам
сегодня в 22:32
Видели какой шикарный гол забил Джан? Стоило хомут судейский с шеи скинуть, как второе дыхание открылось. А вот Витселя основательно РПЛ подпортило, два раза промазать с двух метров по пустым воротам - Лингард в сторонке курит.
В зените все такие игрочишки косые))))
ДСА
ДСА
сегодня в 22:32
Матч удался.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:32
Классный матч! Царь в шоке!!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 22:31
Видели какой шикарный гол забил Джан? Стоило хомут судейский с шеи скинуть, как второе дыхание открылось. А вот Витселя основательно РПЛ подпортило, два раза промазать с двух метров по пустым воротам - Лингард в сторонке курит.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:31
Жесть, а выигрывали почти весь матч. Какое же дно этот интер. Аха-ха)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:28
Боруссия опять удивляет. Очень нестабильно играют. Витсель уже какой матч просто никакущий, чего его не меняют - просто непонятно?!?.
Матч конечно получился захватывающий!!!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 22:28
Защиты вообще нету и опорка хромает у БД😏
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:27
крутой матч, много голов.
Незнаю кто будет платить за Хаверца 80+ лямов, парень и на 20 не наиграл в таком то матче, где было кучу возможностей проявить себя.
из интересного - Холланд не зря Райолу агентом взял, парень то не так прост, любит людей в спину потолкать цинично..
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:27
Сильный матч провел Баер и в конце концов заслуженно победил. Молодцы аптекари!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 22:27
Матч на загляденье!
Спасибо командам
Аспириновых с победой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:26
Я все ждал 4:4, но и так получилось очень круто)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:25
вротмундская маруся набрала полный рот
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:25
Веселая команда бд, Шикарный матч получился!) как после него можно смотреть юве?
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