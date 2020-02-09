Главный тренер «Монако»: «Очевидно, что мы всё ещё строим команду»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвел итоги победного матча с «Амьеном» (2:1) в 24-м туре чемпионата Франции.
В первом тайме мы допустили несколько тактических ошибок, но позже их исправили. Я здесь всего несколько недель, поэтому очевидно, что мы всё ещё строим команду. Нам необходимо работать во всех направлениях.
Ислам Слимани — великолепный игрок. Я сказал ему об этом, как только присоединился к клубу. Очень рад, что Слимани забил. Вся команда приложила огромные усилия для победы в этом матче.