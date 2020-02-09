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Главный тренер «Монако»: «Очевидно, что мы всё ещё строим команду»

сегодня, 09:27
АмьенЛоготип футбольный клуб Амьен1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвел итоги победного матча с «Амьеном» (2:1) в 24-м туре чемпионата Франции.

В первом тайме мы допустили несколько тактических ошибок, но позже их исправили. Я здесь всего несколько недель, поэтому очевидно, что мы всё ещё строим команду. Нам необходимо работать во всех направлениях. 

Ислам Слимани — великолепный игрок. Я сказал ему об этом, как только присоединился к клубу. Очень рад, что Слимани забил. Вся команда приложила огромные усилия для победы в этом матче.
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:41
Ничего ты не строишь,ты просто неумело(и неумно) эксплуатируешь попавший тебе в руки материал. Иногда дуракам и неумехам безумно везёт,как во вчерашней концовке.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:17
Долгострой - это по-русски.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 10:06
Перманентный процесс, превратившийся в долгострой
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:57
нужно усиление ))
severnyj84
severnyj84
сегодня в 09:47
Строительство слишком затянулось.
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