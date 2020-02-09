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Тренер «Мальорки» продемонстрировал расистский жест

сегодня, 19:24
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Один из тренеров «Мальорки» продемонстрировал расистский жест по ходу матча чемпионата Испании против «Эспаньола».

Чтобы позвать японского полузащитника Такефусу Кубо из зоны разминки для выхода на замену, один из тренеров клуба продемонстрировал жест, имитирующий узкие глаза.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 19:46
Ничего тут расистского нет. Так каждую шутку можно опошлить.
112910415
112910415
сегодня в 19:31
это даже не смешно
только профессиональным борцам с расизмом здесь почудится что-то худое !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:24
Сжечь его)))х(((
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