Тренер «Мальорки» продемонстрировал расистский жест

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сегодня, 19:24

Один из тренеров «Мальорки» продемонстрировал расистский жест по ходу матча чемпионата Испании против «Эспаньола».

Чтобы позвать японского полузащитника из зоны разминки для выхода на замену, один из тренеров клуба продемонстрировал жест, имитирующий узкие глаза.