Тренер «Мальорки» продемонстрировал расистский жест

Один из тренеров «Мальорки» продемонстрировал расистский жест по ходу матча чемпионата Испании против «Эспаньола».
Чтобы позвать японского полузащитника Такефусу Кубо из зоны разминки для выхода на замену, один из тренеров клуба продемонстрировал жест, имитирующий узкие глаза.
Regardez ce qu'il fait pour appeler Kubo... C'est honteuxpic.twitter.com/2dwC2qLmT1— L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) February 9, 2020
только профессиональным борцам с расизмом здесь почудится что-то худое !
только профессиональным борцам с расизмом здесь почудится что-то худое !