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«Реал» на выезде разгромил «Осасуну». Йович прервал сухую серию

сегодня, 19:50
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» благодаря голам ИскоСерхио Рамоса, Лукаса Васкеса и Луки Йовича.

В турнирной таблице «сливочные» занимают первую строчку (52 очка), «Осасуна» на 12-й позиции (28 очков).

Памплона, стадион Эль Садар

«Осасуна» - «Реал» 1:3
Голы: Гарсия 14 - Иско 33, Рамос 38, Лукас 84, Йович 90

«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль, Гарсия, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес (Кардона 77), Монкайола (Мерида 10), Брашанац, Перес, Арнаис (Гальего 61), Гарсиа
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бэйл (Лукас 71), Бензема (Йович 88), Иско (Винисиус Жуниор 82)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Начо Видаль 57, Гарсия 69, Карвахаль 73, Рамос 79

Судья: Хиль Мансано Хесус.

В прошлом туре «Реал» обыграл «Атлетико», «Осасуна» уступила «Вильярреалу».

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 20:00
Счёт исправьте
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:58
всё по делу!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 19:58
Очень хороший удар от Луки, мне понравилось, хоть и не фанат реала
feris1
feris1
сегодня в 19:56
Реал с победой!
Спокойно на классе!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:56
С победой
Удачи Бетису
Ми Ша
Ми Ша ответил Belgie2020
сегодня в 19:56
На поле числился).
Сантус
Сантус
сегодня в 19:55
Парадокс.Игра у Реала паршивая была,а счёт шикарный....футбол..(Всех с победой.Ну,кроме барсуков конечно.Им соболезнования....)
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 19:55
Первые 15 минут были нервными, дальше на классе раскатали, хотелось бы чтоб Йовича Зидан почаще выпускал, но кого я обманываю, Бенз и Бэйл и дальше будут играть
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 19:55
Йович нормально зарядил в конце). Мадридистов с победой. Сомнений не было!
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 19:53
Молодцы! Так держать, хотя игра была тяжелая
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 19:53
Гольфист играл оказывается
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:53
Ну на классе чисто. Начало конечно почему то вялое, Зидану надо заставить игроков включаться с 1 минуты. И избавляться от вялых(Бейл). С победой Мадридисты! Продолжаем лидировать
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