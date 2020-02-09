«Реал» на выезде разгромил «Осасуну». Йович прервал сухую серию

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» благодаря голам Иско, Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса и Луки Йовича.
В турнирной таблице «сливочные» занимают первую строчку (52 очка), «Осасуна» на 12-й позиции (28 очков).
Памплона, стадион Эль Садар
«Осасуна» - «Реал» 1:3
Голы: Гарсия 14 - Иско 33, Рамос 38, Лукас 84, Йович 90
«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль, Гарсия, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес (Кардона 77), Монкайола (Мерида 10), Брашанац, Перес, Арнаис (Гальего 61), Гарсиа
Главный тренер: Аррасате Хагоба.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бэйл (Лукас 71), Бензема (Йович 88), Иско (Винисиус Жуниор 82)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Начо Видаль 57, Гарсия 69, Карвахаль 73, Рамос 79
Судья: Хиль Мансано Хесус.
В прошлом туре «Реал» обыграл «Атлетико», «Осасуна» уступила «Вильярреалу».
Спокойно на классе!
Спокойно на классе!
Удачи Бетису
Удачи Бетису