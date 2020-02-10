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«Уфа» хочет обновить эмблему и изменить клубные цвета к следующему сезону

10 февраля 2020, 16:30

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что башкирский клуб хочет обновить эмблему:

Мы в прошлом году потихонечку начали движение в сторону фиолетового цвета (в форме команды). Эмблема клуба останется, просто поменяются цвета. Нас все устраивает, но мы, наверное, ищем свое лицо. Мы клуб молодой, история нам позволяет что-то менять.

Мы уже больше фиолетовые. Логотип, наверное, изменим к следующему чемпионату. Будем потихоньку двигаться, может быть, быстрее получится.

Ранее «Уфа» подписала полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова

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Все комментарии
МапС
МапС
10 февраля в 18:48
Пусть меняет, мне фиолетово...
EAGinLE
EAGinLE
10 февраля в 16:48
Пусть будет так.
Багор
Багор
10 февраля в 16:42
Нужно убрать всё красное.
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