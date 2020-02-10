«Уфа» хочет обновить эмблему и изменить клубные цвета к следующему сезону

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что башкирский клуб хочет обновить эмблему:

Мы в прошлом году потихонечку начали движение в сторону фиолетового цвета (в форме команды). Эмблема клуба останется, просто поменяются цвета. Нас все устраивает, но мы, наверное, ищем свое лицо. Мы клуб молодой, история нам позволяет что-то менять.

Мы уже больше фиолетовые. Логотип, наверное, изменим к следующему чемпионату. Будем потихоньку двигаться, может быть, быстрее получится.