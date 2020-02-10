Ганчаренко: «У Марадишвили идет хороший прогресс, дальше будет сложнее»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, прибавил ли в последнее время полузащитник «армейцев» .

Два года назад в такой же роли были Чалов и Кучаев, чуть позже Обляков и Дивеев. В 18-19 лет у них больше рвения, неосознанных действий, движения. Потом уже понимают, что такое зоны, заполнение пространства, и убирают излишнюю работу.

Марадишвили почему так хорошо смотрится? Закрывает много зон, успевает и справа, и слева, подстраховывает оборону. Другие делают это чуть более осознанно. Не говорю, что это плохо, но это так. Костя выполняет большой объем работы – и в защите, и добегает в штрафную площадь, бьет издали, забивает голы. У него идет хороший прогресс, дальше будет сложнее.