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Ганчаренко: «У Марадишвили идет хороший прогресс, дальше будет сложнее»

10 февраля 2020, 10:19

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, прибавил ли в последнее время полузащитник «армейцев» Константин Марадишвили.

Два года назад в такой же роли были Чалов и Кучаев, чуть позже Обляков и Дивеев. В 18-19 лет у них больше рвения, неосознанных действий, движения. Потом уже понимают, что такое зоны, заполнение пространства, и убирают излишнюю работу.

Марадишвили почему так хорошо смотрится? Закрывает много зон, успевает и справа, и слева, подстраховывает оборону. Другие делают это чуть более осознанно. Не говорю, что это плохо, но это так. Костя выполняет большой объем работы – и в защите, и добегает в штрафную площадь, бьет издали, забивает голы. У него идет хороший прогресс, дальше будет сложнее.

Отметим, что в разговоре с прессой Ганчаренко также высказался о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

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Все комментарии
ArgonS
ArgonS
10 февраля в 13:44
Прогресс у всех, а игра деградирует.
ДСА
ДСА
10 февраля в 12:26
Авансы ему выдают большие.
oFANATo
oFANATo
10 февраля в 11:15
Прогрес у паренька на лицо!
SHMEL
SHMEL
10 февраля в 11:04
Действительно,Костя сейчас хорош, главное, чтобы не сбавлял к себе требований и прогрессировал дальше.Удачи ему,Елееву и новичкам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 февраля в 10:43
Пока Костя играет отменно, а что будет дальше - зависит от тренера и его самого. Хотелось чтобы он прогрессировал и закрепился в основе. Удачи ему.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 февраля в 10:36
А почему дальше будет сложнее??? Да потому что Витя консерватор, вряд ли у парня будет достаточно игрового времени.
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 10:29
Хороший парень. Все у него будет хорошо . главное что бы не сломали!
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