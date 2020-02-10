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«Новосибирск» может сменить название уже ближайшей весной

10 февраля 2020, 16:13

Генеральный директор «Новосибирска» Анна Баранова сообщила, что клуб должен скоро поменять название:

Клуб создавался в сжатые сроки, поэтому у нас не было времени размышлять над названием, которое бы одобрили наши фанаты. Гугл-форма, куда можно будет записать свои предложения, уже работает. С конца февраля мы запустим голосование через портал госуслуг. Уже весной голосование завершится, и будет определено название футбольного клуба, которое сразу после этого будет предложено рассмотреть правительству региона для утверждения.

Из названий, которые сейчас лидируют в опросе по гугл-форме, можно выделить «Новосибирск», «Чкаловец» и «Буревестник». Кроме того, болельщики активно называют «Сибирь», но из-за того, что клуб с таким названием существовал ранее, мы не можем его использовать в течение ближайших четырех лет.

В прошлом году Баранова заявила, что «Новосибирск» к 2030 году должен выйти в РПЛ

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Все комментарии
LOpp
LOpp
10 февраля в 16:53
делаем ставки господа!
Что случится раньше:
1. ФК Новосибирск сменит название
2. ФК Новосибирск расформируется
severnyj84
severnyj84
10 февраля в 16:38
Чем Новосибирск не нравится?
Faustello
Faustello
10 февраля в 16:27
Надо назваться - Сила Сибири и заискивающе протянуть ладони ))
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