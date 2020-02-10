«Новосибирск» может сменить название уже ближайшей весной

Генеральный директор «Новосибирска» Анна Баранова сообщила, что клуб должен скоро поменять название:

Клуб создавался в сжатые сроки, поэтому у нас не было времени размышлять над названием, которое бы одобрили наши фанаты. Гугл-форма, куда можно будет записать свои предложения, уже работает. С конца февраля мы запустим голосование через портал госуслуг. Уже весной голосование завершится, и будет определено название футбольного клуба, которое сразу после этого будет предложено рассмотреть правительству региона для утверждения.

Из названий, которые сейчас лидируют в опросе по гугл-форме, можно выделить «Новосибирск», «Чкаловец» и «Буревестник». Кроме того, болельщики активно называют «Сибирь», но из-за того, что клуб с таким названием существовал ранее, мы не можем его использовать в течение ближайших четырех лет.